Revelan que el crédito del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina sería un swap de monedas

Está previsto que Milei viaje este domingo rumbo a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que sumará una parada clave: se reunirá con inversores privados. Irá acompañado del ministro de Economía, Luis Caputo.

Javier Milei aseguró que están "muy avanzados" en un nuevo crédito con el Tesoro de Estados Unidos

Durante una entrevista con el diario local La Voz del Interior, el Presidente respondió a la consulta sobre si se esperaba un flujo de fondos proveniente de Estados Unidos. "Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también", detalló.