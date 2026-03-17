Se acelera el círculo vicioso: la recesión que generó el ajuste de Javier Milei exige profundizar el ajuste

En esa línea, los especialistas explican que el derrumbe de la recaudación no es coyuntural, sino que el menor flujo de ingresos tributarios responde a la decisión oficial de reducir la carga tributaria, eliminando gravámenes como el Impuesto País o las retenciones anticipadas sobre las importaciones.

Por otro lado, también inciden los cambios en la estructura económica. Los sectores que vienen teniendo mejor desenvolvimiento -agro, energía, minería- comparativamente aportan menos que actividades que quedaron rezagadas –particularmente, la industria-.