Se hunde la economía: fuerte caía de 2,6% en febrero, el peor retroceso desde diciembre de 2023

"Febrero de 2026 contó con dos días hábiles menos que en 2025 y se registró un paro general", argumentó el funcionario. Asimismo, destacó que el indicador de tendencia-ciclo creció un 0,1% mensual, acumulando casi dos años de expansión ininterrumpida, lo que para el Palacio de Hacienda sugiere que la trayectoria de fondo de la economía sigue siendo positiva.