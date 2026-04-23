Se hunde la economía: fuerte caía de 2,6% en febrero, el peor retroceso desde diciembre de 2023
Luis Caputo buscó relativizar los datos negativos del INDEC, atribuyendo parte de la caída a factores estacionales y de calendario.
La actividad económica registró en febrero su caída mensual más pronunciada desde diciembre de 2023, según los datos publicados este miércoles por el INDEC. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) sufrió un retroceso del 2,6% en comparación con enero, marcando el nivel más bajo de la serie desestacionalizada desde julio de 2025.
Los números de la recesión
El informe revela un panorama complejo para el entramado productivo nacional, con cifras que reflejan el impacto de la crisis en el consumo y la fabricación:
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Baja interanual: La actividad cayó un 2,1% respecto al mismo mes del año anterior, la peor marca en 17 meses.
Sectores en crisis: El desplome fue traccionado principalmente por la industria manufacturera (-8,7%) y el comercio (-7%).
PBI per cápita: Un análisis de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advierte que la economía no acompaña el crecimiento demográfico: mientras la población aumentó un 11% en la última década, la producción solo lo hizo un 3,4%, resultando en una caída del PBI per cápita de casi el 6% en diez años.
Los sectores que resisten
Pese al escenario general negativo, algunas actividades lograron mantenerse en terreno positivo:
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Energía y Minería: Creció un 9,9%.
Agro: Registró una mejora del 8,4%, aunque el ritmo de crecimiento se desaceleró tras el fin de la cosecha de trigo.
Finanzas: La intermediación financiera subió un 6%.
Caía de la economía: qué dicen desde el Gobierno
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo buscó relativizar los datos negativos del INDEC, atribuyendo parte de la caída a factores estacionales y de calendario.
"Febrero de 2026 contó con dos días hábiles menos que en 2025 y se registró un paro general", argumentó el funcionario. Asimismo, destacó que el indicador de tendencia-ciclo creció un 0,1% mensual, acumulando casi dos años de expansión ininterrumpida, lo que para el Palacio de Hacienda sugiere que la trayectoria de fondo de la economía sigue siendo positiva.
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