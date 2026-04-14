Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía con un duro reclamo para el Gobierno

Entre los reclamos que presentaron los intendentas e intendentes de todos los partidos políticos, peronistas, vecinalistas, radicales al Ministro de Economía de Luis Caputo, se denuncia que el Gobierno Nacional recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, que no utilizó ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas.