Crisis económica: un restaurante de alta cocina cercano a lujosos barrios privados cerró y rematan todo

La parrilla, se puede presumir, era el fuerte de un restaurante con un salón acogedor, descontracturado y moderno, y una propuesta para un público dispuesto a pagar una suma por encima del ticket promedio.

Lo que ocurre es que la caída del consumo -y del poder adquisitivo- lograron que después de tres años se agote el público para el cual estaba pensado el negocio.

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Así es como salieron a remate el martes de esta semana a través de un sitio especializado tanto el mobiliario como los equipos de la cocina y hasta los inodoros de los baños.

Hay lotes de 82 vasos de vidrio; de sets de coctelería; de 20 platos de 28 centímetros de diámetro; de 49 cuchillos para asado; de ocho jarras de vidrio; y de equipos de gran porte como un freezer de dos tapas.

El remate de esta semana en Canning, provincia de Buenos Aires, llega apenas días después de que una pizzería del microcentro porteño tuviese que pasar por el mismo proceso, y se suma a los cierres registrados en masa desde el comienzo de 2026.

Uno de los más notables fue el cierre del icónico Brighton, también en el microcentro porteño, que no pudo sobrevivir a la enésima caída en el consumo que registró el país.