Organizaciones se movilizan a Economía en reclamo de la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Solicitan la inmediata aplicación presupuestaria y la transferencia de los fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud.
Un grupo de organizaciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad realizará este martes una movilización al Ministerio de Economía con el objetivo de exigir los fondos del programa Incluir Salud y reclamar por la implementación de la Ley de Emergencia.
La convocatoria está prevista para esta mañana en la sede ubicada en Hipólito Yrigoyen 250, en la Ciudad de Buenos Aires, donde representantes del sector entregarán una nota dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo.
El eje central del reclamo apunta a la falta de ejecución presupuestaria y a la demora en la transferencia de fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud. Según indicaron las organizaciones, estos recursos resultan fundamentales para garantizar el pago en tiempo y forma de prestaciones destinadas a beneficiarios del programa, titulares de Pensiones No Contributivas y afiliados de PAMI.
En ese sentido, advirtieron que las prestaciones vinculadas a estos sectores dependen directamente del financiamiento previsto en el marco de la Ley 24.901, por lo que la falta de fondos compromete seriamente la continuidad de los servicios.
Además, el documento que será presentado también exige que se garanticen los recursos necesarios para la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, considerada clave para sostener el sistema prestacional en el actual contexto.
Desde el sector remarcaron que la emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en una situación crítica. Según señalaron, este escenario pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales para miles de personas en todo el país.
En este marco, las organizaciones convocaron a la comunidad y a actores vinculados al sector a acompañar la presentación para dar visibilidad al reclamo, tanto en el ámbito público como en redes sociales, y reforzar el pedido colectivo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de las instituciones que garantizan su atención.
“Contar con la presencia y el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención”, expresaron en un comunicado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario