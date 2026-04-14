Organizaciones se movilizan a Economía en reclamo de la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Desde el sector remarcaron que la emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en una situación crítica. Según señalaron, este escenario pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales para miles de personas en todo el país.

En este marco, las organizaciones convocaron a la comunidad y a actores vinculados al sector a acompañar la presentación para dar visibilidad al reclamo, tanto en el ámbito público como en redes sociales, y reforzar el pedido colectivo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de las instituciones que garantizan su atención.

“Contar con la presencia y el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención”, expresaron en un comunicado.