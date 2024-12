Se viene el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio

La modalidad de autoservicio existe en otros países de la región como Chile y es aún más conocida por las verlo en las películas y series norteamericanas. En la Argentina, la modalida existió años atrás y, en la actualidad, se aplicar en la ciudad de Rosario, en las estaciones de YPF, durante la noche, por razones de seguridad.

Dónde ya hay autodespacho de combustible en Argentina

“En la Argentina, por un tema de necesidad extrema, YPF lo ha implementado en Rosario, porque las estaciones en la noche se hacen con autodespacho, pero no tendría que ser por un tema de seguridad, es un tema de libertad. Vos organizás tu relación comercial de la manera más libre que quieras, ¿no?”, se preguntó.

El ministro añadió que “es un tema que entra dentro de las generalidades de la ley. Tenemos, también, toda una discusión sobre los tamaños de las estaciones de servicio. No sé exactamente cómo quedó el decreto por el tema de los camiones, etcétera, pero nosotros queríamos liberar totalmente las restricciones de tamaño, que son bastante restrictivas, pero no me acuerdo cómo quedó. Pero el decreto está escrito y ya está en proceso para el autoabastecimiento”, completó el ministro.

“También el abastecimiento eléctrico”, aclaró Sturzenegger. “No vaya a ser después que alguien nos diga que el abastecimiento eléctrico tiene que ser una especie de servicio [distinto]. Queremos dejar claro que eso no tiene que ser el caso, porque cuando vos tengas autos eléctricos, vos vas a ir a un restaurante y vas a querer cargar el auto cuando vos estás comiendo. O si vas a ir a un shopping, vas a querer cargar el auto cuando estés comprando. Entonces estamos también asegurándonos que el despacho de energía eléctrica para el transporte se haga en un espacio de total libertad y que no ocurra, digamos, con un nichito de negocios particulares. Ya que, por supuesto, las estaciones de servicio seguramente lo incluirán. Así que, está en camino. En un par de semanas lo vas a tener”, cerró.

Por otra parte, luego de que el ministro pidiera apostar a algunos insumos como el litio o el cobre para promover la electrificación y dar una respuesta a quienes cuestionan el cambio climático a la hora de desarrollar los fósiles, ratificó que se analiza qué hacer con la Ley de Glaciares que limita, por caso, el desarrollo de las minas de cobre.