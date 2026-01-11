Inflación en la era Javier Milei: con el nuevo IPC llega al 270% y crecen las dudas sobre 2026
Desde enero, el organismo oficial actualizará la forma de medir los precios. Con el nuevo cálculo, la inflación acumulada desde la asunción del actual Gobierno sería mayor a la registrada hasta ahora, en un contexto de fuerte presión sobre el bolsillo.
A partir de este mes el INDEC pondrá en marcha un nuevo índice de precios al consumidor (IPC), que modifica la forma en que se mide la inflación en la Argentina. La actualización se basa en una encuesta que releva cómo gastan actualmente los hogares y reemplaza criterios que habían quedado desactualizados.
Según estimaciones privadas citadas por Ámbito, si este nuevo método se aplicara a todo el período de gobierno de Javier Milei, la inflación acumulada desde su asunción alcanzaría cerca del 270%, frente al 259% que arroja la medición vigente. La diferencia vuelve a poner el foco en el impacto real de los aumentos de precios durante la actual gestión.
Inflación: un nuevo cálculo que cambia el resultado
El nuevo IPC le otorga mayor peso a rubros que en los últimos años registraron subas significativas, como servicios públicos, transporte y comunicaciones, mientras reduce la incidencia de otros como alimentos y vestimenta, que mostraron aumentos más moderados en los últimos meses. De este modo, el índice busca reflejar con mayor precisión en qué se gasta actualmente, aunque también deja al descubierto un nivel de inflación más elevado.
En cuanto a 2025, con datos oficiales disponibles hasta noviembre, la inflación interanual se ubicó en 27,9%, y las estimaciones privadas calculan que diciembre cerró con un aumento de entre 2,3% y 2,5%, lo que llevaría el acumulado anual a alrededor del 31%. Con el nuevo índice, ese resultado se integra a un registro inflacionario más alto a lo largo de todo el mandato presidencial.
Además, el cambio metodológico amplía la cantidad de precios relevados, el número de comercios y prestadores incluidos en el cálculo. Entre los rubros que ganan peso se encuentran vivienda, energía y transporte, gastos que impactan de forma directa en el bolsillo, especialmente en un contexto de aumentos tarifarios sostenidos.
El desafío del gobierno de Javier Milei frente a la inflación de 2026
La implementación del nuevo IPC se da en medio de un debate abierto sobre la evolución de los precios. Mientras el gobierno nacional sostiene que el ajuste fiscal y monetario permitirá consolidar una desaceleración inflacionaria, distintos analistas advierten que, sin señales claras de acumulación de reservas y cambios de fondo en la política cambiaria y fiscal, la presión sobre los precios continuará.
En ese escenario, el nuevo índice no solo modifica la forma de medir la inflación, sino que también expone con mayor claridad el costo del programa económico actual y el desafío que enfrenta el Gobierno para mostrar una baja sostenida de los precios en un año clave para su proyecto político.
