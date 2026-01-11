Inflación en la era Javier Milei: con el nuevo IPC llega al 270% y crecen las dudas sobre 2026

Además, el cambio metodológico amplía la cantidad de precios relevados, el número de comercios y prestadores incluidos en el cálculo. Entre los rubros que ganan peso se encuentran vivienda, energía y transporte, gastos que impactan de forma directa en el bolsillo, especialmente en un contexto de aumentos tarifarios sostenidos.

El desafío del gobierno de Javier Milei frente a la inflación de 2026

La implementación del nuevo IPC se da en medio de un debate abierto sobre la evolución de los precios. Mientras el gobierno nacional sostiene que el ajuste fiscal y monetario permitirá consolidar una desaceleración inflacionaria, distintos analistas advierten que, sin señales claras de acumulación de reservas y cambios de fondo en la política cambiaria y fiscal, la presión sobre los precios continuará.

En ese escenario, el nuevo índice no solo modifica la forma de medir la inflación, sino que también expone con mayor claridad el costo del programa económico actual y el desafío que enfrenta el Gobierno para mostrar una baja sostenida de los precios en un año clave para su proyecto político.