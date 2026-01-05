El INDEC cambia la forma de medir la inflación: las claves del nuevo método y su impacto

En detalle, el rubro "Vivienda, electricidad, gas y otros” pasará de representar alrededor del 9,4% del gasto familiar a 14,5%, lo que implica un incremento de 5,1 puntos porcentuales en su ponderación. Por su parte, "Transporte" aumentará su participación del 11% al 14,3%. En el caso de "Comunicaciones", que incluye servicios como telefonía móvil e internet, el peso se duplicará: pasará del 2,8% al 5,1%.

supermercado inflacion

Por el contrario, "Alimentos y bebidas no alcohólicas" tendrán una baja en la representación en el nuevo índice: pasarán del 26,9% al 22,7%. Lo mismo sucederá con la categoría "Prendas de vestir y calzado", que reducirá su participación del 9,9% al 6,8%. Por último, "Restaurantes y hoteles" pasarán del 9% al 6,6%.

Además de los cambios en las representaciones de cada sector, el Indec también introducirá ajustes metodológicos para este nuevo indicador. El nuevo IPC se elaborará a partir de ponderaciones actualizadas, basadas en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, con adecuaciones para reflejar consumos más recientes.

El Indec anticipó que estas modificaciones no generarán saltos bruscos en la cifra mensual de la inflación aunque destacó que, a partir de ahora, se podrá captar con mayor precisión la variación de precios en rubros que estaban subrepresentados.

Marco lavagna.jpg Marco Lavagna, titular del Indec

El nuevo método de cálculo del Índice de Precios al Consumidor se aplicará a partir de los datos correspondientes a enero de 2026 y se publicará recién a mediados de febrero.

De esta manera, el IPC que se conocerá en los próximos días para reflejar la inflación de diciembre de 2025 se elaborará con la metodología vigente hasta ahora. De este modo, el impacto del nuevo esquema comenzará a verse oficialmente en los primeros registros del año.