Ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires ya cuesta más de $2.000.000 al mes
Un informe oficial reveló que en noviembre una familia tipo necesitó ingresos elevados para no caer en la pobreza y mantenerse dentro de los sectores medios.
El impacto del ajuste económico y la persistente pérdida del poder adquisitivo siguen reflejándose con crudeza en los indicadores sociales de la Ciudad de Buenos Aires.
Según datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña, durante noviembre de 2025 una familia tipo propietaria, compuesta por dos adultos y dos chicos, debió contar con ingresos mensuales de al menos $2.076.904 para ser considerada de clase media, mientras que el tope del sector llegó hasta los $6.646.095, cifras que exponen el fuerte encarecimiento del costo de vida en el actual contexto económico.
El mismo relevamiento oficial indicó que, para no quedar por debajo de la línea de pobreza, ese mismo grupo familiar necesitó reunir $1.308.061, un monto que representó un incremento del 2,3% respecto de octubre, cuando la canasta se ubicaba en $1.279.205. La suba, aunque moderada en términos mensuales, se da sobre valores ya muy elevados y consolida un escenario complejo para los ingresos fijos, en un marco de recesión y contención del consumo que atraviesa al país bajo la gestión de Javier Milei.
En tanto, el umbral de la indigencia también volvió a escalar. De acuerdo con la Dirección de Estadística porteña, un hogar de cuatro integrantes necesitó $703.324 en noviembre para cubrir únicamente los requerimientos alimentarios básicos y no ser considerado indigente, una referencia que deja en evidencia la presión constante que ejercen los precios sobre los sectores más vulnerables.
El informe detalla además cómo se distribuyen los distintos segmentos dentro de la denominada clase media. En primer lugar aparece el sector medio frágil, integrado por aquellos hogares cuyos ingresos mensuales alcanzan la Canasta Total pero no superan 1,25 veces ese valor. En noviembre, ese rango se ubicó entre $1.661.523 y $2.076.904, un espacio cada vez más amplio y expuesto a cualquier deterioro adicional del ingreso real.
Por encima de ese nivel se encuentra el segmento identificado como “clase media”, que agrupa a las familias con ingresos mensuales de entre $2.076.904 y $6.646.095, es decir, entre 1,25 y cuatro veces la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo. Finalmente, el sector acomodado quedó conformado por los hogares cuyos ingresos superaron las cuatro canastas, con montos mensuales desde $6.646.095 en adelante.
