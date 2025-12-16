Ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires ya cuesta más de $2.000.000 al mes

El mismo relevamiento oficial indicó que, para no quedar por debajo de la línea de pobreza, ese mismo grupo familiar necesitó reunir $1.308.061, un monto que representó un incremento del 2,3% respecto de octubre, cuando la canasta se ubicaba en $1.279.205. La suba, aunque moderada en términos mensuales, se da sobre valores ya muy elevados y consolida un escenario complejo para los ingresos fijos, en un marco de recesión y contención del consumo que atraviesa al país bajo la gestión de Javier Milei.