"Vas con tu hija": un motociclista registró a un conductor imprudente y el video explotó en redes sociales

El video dejó al descubierto una serie de infracciones de alto riesgo más allá del uso del celular: el hombre no llevaba el cinturón de seguridad, la niña tampoco parecía estar sujeta de manera adecuada y tenía el teléfono apoyado sobre el volante, algo que revela una pérdida total de atención sobre el tránsito.

Además, protagonizó un cruce agresivo mientras manejaba, una combinación que pudo haber terminado en una maniobra brusca o un choque. Todas estas conductas figuran como faltas graves en la Ley Nacional de Tránsito y se agravan aún más cuando hay menores dentro del vehículo.