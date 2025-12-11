"Vas con tu hija": un motociclista registró a un conductor imprudente y el video explotó en redes sociales
La escena ocurrió en una calle porteña y terminó con una sanción de la ANSV tras quedar expuestas múltiples infracciones.
Un motociclista que circulaba por la Ciudad de Buenos Aires terminó captando una escena que rápidamente se volvió viral: un automovilista manejaba con el celular en la mano mientras llevaba a su hija sentada en el asiento trasero. La grabación, que se expandió a toda velocidad en redes sociales, mostró al conductor totalmente distraído y derivó en una intervención directa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que finalmente decidió retirarle la licencia de conducir al quedar registradas varias faltas.
La secuencia se inició cuando el motociclista, que filmaba su recorrido, detectó que el hombre al volante iba utilizando el teléfono y, según su propio relato en el video, “jugando a los jueguitos”. Indignado por la imprudencia, sobre todo porque en el interior del vehículo viajaba una menor, decidió encararlo y hacerlo visible públicamente.
Desde su moto se lo escuchó advertir: “Dejá el celular, hermano, estás pelotud... con el celular, bolud..., estás jugando a los jueguitos”. En vez de reconocer el riesgo, el conductor reaccionó de manera violenta, aceleró y volvió a ponerse a su lado, siempre con el teléfono en la mano.
El motociclista insistió entonces en lo esencial: “Vas con tu hija”, tratando de remarcar la peligrosidad de la situación. Pero el automovilista contestó con insultos. La discusión subió de tono cuando el motociclista retrucó: “¿A quién le decís imbécil? Vas con tu hija y vas jugando a los jueguitos, ¿por qué te enojás conmigo?”, mientras continuaba grabando.
Luego lo advirtió sobre la exposición del hecho: “Cuidá a tu hija, hermano. Esto es una cámara y vas a ver cómo te filmo la patente y te escracho”. La patente quedó registrada en la filmación, lo que agilizó la denuncia ante las autoridades.
El video dejó al descubierto una serie de infracciones de alto riesgo más allá del uso del celular: el hombre no llevaba el cinturón de seguridad, la niña tampoco parecía estar sujeta de manera adecuada y tenía el teléfono apoyado sobre el volante, algo que revela una pérdida total de atención sobre el tránsito.
Además, protagonizó un cruce agresivo mientras manejaba, una combinación que pudo haber terminado en una maniobra brusca o un choque. Todas estas conductas figuran como faltas graves en la Ley Nacional de Tránsito y se agravan aún más cuando hay menores dentro del vehículo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario