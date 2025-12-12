Cambió el pronóstico de lluvias y hay malas noticias en Buenos Aires: inminente vuelta de tormentas al AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia el regreso de las lluvias y tormentas en la zona del AMBA. Los detalles.
Las lluvias volverán a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense antes de lo previsto y con más días con tormentas, según anunció en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La peor noticia es que lo peor de las tormentas se producirán durante el fin de semana que se viene, con la única noticia positiva es que tras las tormentas habrá una fuerte baja de las temperaturas en toda la zona del AMBA.
Lluvias en el AMBA: cuándo llegan
El SMN emitió un pronóstico que anticipa un fin de semana inestable para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias, tormentas y un marcado descenso de temperatura.
Según el organismo, las precipitaciones comenzarán este sábado 13 de diciembre por la tarde, con chaparrones intermitentes y condiciones de inestabilidad que se mantendrán durante toda la noche.
Sin embargo, el domingo será el día más complicado, especialmente por la mañana, cuando se esperan tormentas fuertes, actividad eléctrica y posibles ráfagas, por lo que recomiendan evitar actividades al aire libre y mantenerse atento a los avisos oficiales.
La llegada de este frente de tormenta provocará también un descenso notable de la temperatura: la máxima del domingo rondará los 24 grados, muy por debajo de lo registrado en los últimos días.
El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución del fenómeno y no descarta la emisión de alertas en las próximas horas.
