Calor extremo: se viene una fuerte baja de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense
Tras varios días de calor extremo, el AMBA tendrá una inesperada jornada“otoñal”: fuerte baja de temperatura tras las lluvias.
Después de una seguidilla de jornadas de calor extremo y sofocante, con máximas que superaron los 30 grados en casi toda la región, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un cambio rotundo de tiempo este fin de semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las lluvias llegarán desde la tarde del sábado, cuando se espera el ingreso de un sistema de inestabilidad que provocará precipitaciones aisladas y algunas tormentas hacia la noche.
Sin embargo, el plato fuerte será el domingo, con tormentas más intensas durante la mañana y probabilidad de chaparrones a lo largo de todo el día.
Calor: cuándo baja la temperatura en el AMBA
Pero el dato más relevante será la fuerte caída de la temperatura: tras varios días con marcas superiores a los 30°C, la máxima del domingo bajará abruptamente a apenas 24°C, lo que dejará una jornada mucho más fresca, casi “otoñal”, en plena temporada estival.
Este cambio de masa de aire será perceptible desde temprano, con una mañana húmeda, lluviosa y con viento que reforzará la sensación de descenso térmico. Las condiciones mejorarían recién entre la noche del domingo y el lunes, aunque todavía con nubosidad variable.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del SMN ante posibles alertas y evitar circular por zonas inundables durante las horas de mayor intensidad de lluvia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario