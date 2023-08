Sergio Massa desmintió el uso de reservas del BCRA para pagarle al FMI

Consultado sobre quienes marcaban una relación entre el pago del FMI y la caída en las reservas - de 1.600 millones de dólares - del BCRA, aseguró que “el que dice eso ignora cómo funcionan las cuentas del Banco Central".

En ese sentido, explicó de donde se sacaron los fondos para pargarle al FMI: "Argentina tiene un swap con China habilitado, que tenía U$S 5.000 millones y hasta ahora tiene en uso U$S 3.400 millones. China habilitó el segundo tramo de U$S 5.000 millones y pagó desde la cuenta del swap chino, directamente, U$S 1.700 millones de la cuenta argentina en Hong Kong".

Massa añadió que, además, "el Banco de Desarrollo Latinoamericano, la CAF, pagó directamente los otros u$s1.000 millones. Con lo cual, me parece que el que escribió o dijo eso ignora la realidad de las reservas argentinas".

Massa indicó que Argentina “necesita orden fiscal en las cuentas, hacer acumulación de reservas para hacer fuerte la moneda” pero también competitividad cambiaria para el futuro de las empresas exportadoras.

Los dichos de Massa llegan luego del informe en el que se registra una baja de reservas brutas en el Banco Central 1.614 millones de dólares, quedando en 24 mil millones.