"FALSO": la contundente desmentida de Sergio Massa

https://twitter.com/SergioMassa/status/1613375309008478210 FALSO.

No dije esa frase a ningún gremialista, ni fui consultado por tratarse de algo que supuestamente dije. pic.twitter.com/CmZAZ3GLsy — Sergio Massa (@SergioMassa) January 12, 2023

"'Si me sale esta, me lanzo en abril': la confesión de Sergio Massa a un sindicalista por las paritarias. El ministro confirmó a los gremialistas que trabaja por su candidatura presidencial. Y les pidió apoyo para que los aumentos salariales no superen el 60% este año", dice el artículo de Clarín desmentido por el ministro de Economía.