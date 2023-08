Massa culpó a las propuestas de Milei por la caída de los bonos: "Son irrealizables"

Tras afirmar que desde el Fondo Monetario Internacional "habían pedido una devaluación del 100%, después del 60% y finalmente terminamos accediendo al 20%", el titular del Palacio de Hacienda aseguró que "de acá a una semana" se realizarán los anuncios para que "el trabajador recupere" lo perdido en la relación precios-salarios.

"No vengan con el verso del 'plan platita', lo que vamos a hacer es compensar el daño que nos impuso el Fondo", indicó en referencia a la deuda contraída por Mauricio Macri.

Además afirmó en entrevista en Crónica TV que "entre este jueves y viernes vamos a terminar de estabilizar la macro y, mientras tanto, el Banco Central ya lleva acumulados U$S1700 millones".

El ministro de Economía indicó que su responsabilidad es "darle previsibilidad" al país para los próximos meses porque no va a "soltar el timón en medio de la tormenta" y aseguró que va a estar del lado de los trabajadores "en la puja distributiva".

"A mí me quedan diez días claves donde no puedo distraerme en la campaña, no puedo pedirle a alguien que me vote para los próximos 4 años si no puedo darle un mínimo marco de orden y de previsibilidad para los próximos cuatro meses. Mi responsabilidad es esa", subrayó.

En esa línea, el candidato indicó que su objetivo en los próximos días es "estabilizar variables, congelar precios", y consideró que "si la gente ve que cuando las papas queman me pongo al frente, también lo van a valorar a la hora de elegir presidente".

"Nunca suelto el timón en medio de la tormenta. Para los que nos criamos en el Delta, en el momento en el que se mueve el timón es el momento en el que más fuerte hay que sostenerlo. Arriba del barco vienen los 40 millones de los argentinos. No se echa querosén en el medio del incendio", aseveró el exintendente de Tigre.

Respecto a la idea de dolarizar del candidato de La Libertad Avanza, señaló que "Milei viene con lindos términos técnicos a esconder una cosa que en Argentina funcionó con Martínez de Hoz, con Cavallo de De La Rúa, y Patricia Bullrich más o menos plantea lo mismo".

"El laburante tiene que saber que Patricia y Javier Milei han planteado un esquema en el cual no tienen más vacaciones pagas, el aguinaldo no existe más, además la indemnización se acabó. Son las tres cosas que plantearon de manera uniforme", subrayó.