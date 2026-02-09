Si te quedaste sin trabajo, ANSES te paga $345.000: los requisitos para cobrar el bono
Es la Prestación por Desempleo. Si te echaron sin causa, te corresponden hasta $345.000. Qué papeles tenés que presentar y cómo tramitarlo online ya.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Los requisitos para acceder a este bono
Se liquidará un bono de hasta $345.000 destinado a trabajadores que atraviesan una situación de vulnerabilidad laboral. El beneficio corresponde a la Prestación por Desempleo, una asistencia económica prevista en la Ley de Empleo para quienes perdieron su trabajo formal sin causa justificada.
El objetivo del programa es garantizar un ingreso mensual mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral. Está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa, cuyos contratos hayan finalizado o que se hayan quedado sin empleo por causas ajenas a su voluntad.
La gestión y el pago de la prestación están a cargo de ANSES, organismo que evalúa el cumplimiento de los requisitos y liquida el monto correspondiente cada mes.
Para acceder al bono de hasta $345.000 en febrero de 2026, los solicitantes deben cumplir con determinadas condiciones vinculadas a su historial laboral previo al despido. En ese sentido, ANSES distingue entre dos grupos de trabajadores.
Por un lado, los trabajadores permanentes deberán acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o a la finalización del vínculo laboral. Por otro, los trabajadores eventuales o de temporada deberán haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, pero contar con un mínimo de 90 días de aportes durante el último año previo a la pérdida del empleo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario