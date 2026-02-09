Si te quedaste sin trabajo, ANSES te paga $345.000: los requisitos para cobrar el bono

Para acceder al bono de hasta $345.000 en febrero de 2026, los solicitantes deben cumplir con determinadas condiciones vinculadas a su historial laboral previo al despido. En ese sentido, ANSES distingue entre dos grupos de trabajadores.

Por un lado, los trabajadores permanentes deberán acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o a la finalización del vínculo laboral. Por otro, los trabajadores eventuales o de temporada deberán haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, pero contar con un mínimo de 90 días de aportes durante el último año previo a la pérdida del empleo.