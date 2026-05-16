¿A qué hora llueve y cómo sigue el fin de semana?
El pronóstico del tiempo anticipa precipitaciones aisladas en Buenos Aires. Conocé en detalle a qué hora llueve y cómo continuará el clima el fin de semana.
Tras un comienzo de jornada fresco y con el cielo mayormente cubierto en la Ciudad de Buenos Aires, muchos vecinos se preguntan exactamente a qué hora llueve el fin de semana. El Servicio Meteorológico prevé que las precipitaciones llegarán hacia la noche, acompañadas por un leve descenso de las marcas térmicas.
El pronóstico detallado: a qué hora llueve hoy
Según los últimos datos meteorológicos actualizados, la tarde de este sábado 16 de mayo se mantendrá inestable pero sin agua, con una temperatura que rondará los 15°C y cielo cubierto. El viento soplará desde el sector sureste a lo largo del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h.
Entonces, ¿cuándo llega el agua? Las lluvias están previstas exclusivamente para la franja nocturna. Las primeras gotas comenzarán a caer a partir de las 21:00 horas, momento en que se registra un 40% de probabilidad de precipitación. Esta inestabilidad se extenderá hasta las 22:00 horas en forma de lluvia débil, manteniendo la temperatura en unos frescos 12°C. Para la medianoche, el agua cesará y el cielo seguirá tapado de nubes con el termómetro descendiendo a 10°C.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires mañana
Para el domingo 17 de mayo, se espera un alivio progresivo en las condiciones. Aunque a las 02:00 de la madrugada podría registrarse un último remanente de lluvia débil, la mañana arrancará muy fría, con cielo cubierto y una sensación térmica de apenas 6°C a las 08:00 horas.
Con el correr de las horas, las nubes comenzarán a disiparse, regalando una tarde parcialmente nublada con una máxima de 14°C a las 14:00 horas. El fin de semana cerrará con una noche de cielo despejado y marcas térmicas de un dígito para prepararse de cara a una semana sumamente fría.
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