¿A qué hora llueve y cómo sigue el fin de semana?

Entonces, ¿cuándo llega el agua? Las lluvias están previstas exclusivamente para la franja nocturna. Las primeras gotas comenzarán a caer a partir de las 21:00 horas, momento en que se registra un 40% de probabilidad de precipitación. Esta inestabilidad se extenderá hasta las 22:00 horas en forma de lluvia débil, manteniendo la temperatura en unos frescos 12°C. Para la medianoche, el agua cesará y el cielo seguirá tapado de nubes con el termómetro descendiendo a 10°C.