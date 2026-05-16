Ticket viral: una joven cordobesa fue a comer a Fiorito, gastó $615.000 y sentenció que "la comida es normal"
La influencer argentina Agostina Tanquia visitó un conocido restaurante en Estados Unidos. Tras recibir el ticket, compartió su asombro en las redes sociales.
Agostina Tanquia es una joven cordobesa de 27 años que en 2021 decidió armar las valijas y emigrar a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, persiguiendo su sueño de vivir de las redes sociales. Hoy, ya establecida con su propia agencia de marketing y miles de seguidores, volvió a ser noticia tras compartir un ticket viral.
La influencer decidió ir a cenar por primera vez al reconocido local "Fiorito", un establecimiento gastronómico argentino ubicado sobre la NE 2nd Ave en Miami. Sin embargo, la experiencia no resultó como esperaba y decidió exponer su decepción a través de una historia en su cuenta de Instagram (@agostanquia).
El elevado ticket y la crítica a la comida
A través de una fotografía donde exhibió el comprobante de pago, la joven expresó su total indignación: "Vinimos a fiorito por primera vez, y quedé en shock con la cuenta". Lejos de recomendar el lugar a sus compatriotas que visitan el país del norte, Agostina fue contundente con la calidad gastronómica: "¿Qué opinamos? La comida normal, pero el lugar...".
El recibo publicado en sus historias revela un abultado gasto final de $441,00 dólares, cifra que al tipo de cambio en Argentina equivale aproximadamente a unos $615.000 pesos.
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Epígrafe: La creadora de contenido mostró su enojo tras cenar en el establecimiento de Miami.
Al desglosar la cuenta, se pueden observar algunos de los elevados precios de los postres y las bebidas que consumieron los comensales en la mesa:
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2 Panqueques con Vainilla: $26,00 dólares.
3 Gaseosas cola regulares y 3 Zero: $24,00 dólares ($12,00 por línea).
1 Copa de vino Zuccardi: $10,00 dólares.
1 Mousse de chocolate: $10,00 dólares.
1 Flan: $10,00 dólares.
Los costos extra que encarecieron la cena
Para agravar aún más la sorpresa de la cuenta, el ticket original con un subtotal de consumos de $350,00 dólares sufrió fuertes incrementos obligatorios. El restaurante Fiorito incluyó directamente un cargo por servicio ("Service Charge") del 18%, equivalente a $63,00 dólares, y le sumó otros $28,00 dólares en concepto de impuestos locales (Tax).
Como si esto fuera poco, en la parte inferior del comprobante el local sugiere añadir porcentajes de propina extra ("Suggested Additional Tip") por encima del 18% ya cobrado, proponiendo sumar hasta un 7% adicional (unos $24,50 dólares extras) para llevar el total final a más de $465 dólares.
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