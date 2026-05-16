Ticket viral: una joven cordobesa fue a comer a Fiorito, gastó $615.000 y sentenció que "la comida es normal"

IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y una bomba meteorológica de frío traerá hielo a las calles del AMBA

Epígrafe: La creadora de contenido mostró su enojo tras cenar en el establecimiento de Miami.

Al desglosar la cuenta, se pueden observar algunos de los elevados precios de los postres y las bebidas que consumieron los comensales en la mesa:

2 Panqueques con Vainilla: $26,00 dólares.

3 Gaseosas cola regulares y 3 Zero: $24,00 dólares ($12,00 por línea).

1 Copa de vino Zuccardi: $10,00 dólares.

1 Mousse de chocolate: $10,00 dólares.

1 Flan: $10,00 dólares.

Los costos extra que encarecieron la cena

Para agravar aún más la sorpresa de la cuenta, el ticket original con un subtotal de consumos de $350,00 dólares sufrió fuertes incrementos obligatorios. El restaurante Fiorito incluyó directamente un cargo por servicio ("Service Charge") del 18%, equivalente a $63,00 dólares, y le sumó otros $28,00 dólares en concepto de impuestos locales (Tax).

Como si esto fuera poco, en la parte inferior del comprobante el local sugiere añadir porcentajes de propina extra ("Suggested Additional Tip") por encima del 18% ya cobrado, proponiendo sumar hasta un 7% adicional (unos $24,50 dólares extras) para llevar el total final a más de $465 dólares.