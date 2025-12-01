Sigue congelado: el Gobierno oficializó el pago del bono de 70 mil pesos a jubilados
Javier Milei congeló el bono hace ya casi dos años de modo que su impacto en las cuentas públicas quedó completamente licuado merced el avance de la inflación.
Mes a mes, el gobierno de Javier Milei sigue profundizando el ajuste sobre los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas. En diciembre volverá a pagar el bono congelado desde hace 21 meses en 70 mil pesos. Merced el avance de la inflación a lo largo de casi dos años el poder adquisitivo del bono se licuó por completo.
Así quedó plasmado en el Decreto 848/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El devaluado beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas previsionales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM, quienes reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales.
Como de costumbre quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado, recibirán el monto total del bono extraordinario. Para los titulares que superen ese umbral, el devaluado refuerzo se ajustará para que la suma de haberes y bono no exceda el mínimo más el máximo previsto en el decreto.
En diciembre, las jubilaciones y demás prestaciones que paga Anses subieron un 2,34% siguiendo la inflación que mide el Indec de octubre pasado. De esta manera el haber mínimo garantizado para las jubilaciones quedó establecido en diciembre en 340.879,59 pesos, mientras que el haber máximo será de 2.293.796,92 pesos.
De esta manera el haber mínimo en diciembre subirá a 410.879,59 pesos. A este monto se sumará, en el último mes del año, el aguinaldo.
Así quedaron los montos:
Pensiones no contributivas en diciembre 2025
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: 427.923,56 pesos (238.615,71 pesos + bono de 70.000 pesos + aguinaldo).
- PNC madre de siete hijos: 581.319,38 pesos (340.879,59 pesos + bono de 70.000 pesos + aguinaldo).
Jubilaciones y PUAM en diciembre 2025
- Jubilación mínima: 581.319,38 pesos (340.879,59 pesos + bono de 70.000 pesos + aguinaldo).
- Jubilación máxima: 3.440.695,38 pesos (2.293.796,92 pesos + aguinaldo).
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 479.055,5 pesos (272.703,67 pesos + bono de 70.000 pesos + aguinaldo).
Decreto 848/2025:
