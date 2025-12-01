Sigue congelado: el Gobierno oficializó el pago del bono de 70 mil pesos a jubilados

Mes a mes, el gobierno de Javier Milei sigue profundizando el ajuste sobre los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas. En diciembre volverá a pagar el bono congelado desde hace 21 meses en 70 mil pesos. Merced el avance de la inflación a lo largo de casi dos años el poder adquisitivo del bono se licuó por completo.