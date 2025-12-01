Preocupante alerta por lluvias fuertes sacude hoy lunes al AMBA: a qué hora se larga y hasta cuándo

Como siempre, el organismo mantenía una serie de recomendaciones ante el fenómeno climático.

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

A qué hora llueve este lunes en el AMBA

Luego de un fin de semana con clima inestable, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir más lluvias de variada intensidad, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el organismo nacional espera que las lluvias este lunes, siendo fuertes en la madrugada y aisladas en la mañana, bajando a chaparrones en la tarde; pero el clima tendería a mejorar desde la noche, con cielo mayormente nublado, mientras que las temperaturas serían de entre 18 y 23 grados.