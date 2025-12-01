Preocupante alerta por lluvias fuertes sacude hoy lunes al AMBA: a qué hora se larga y hasta cuándo
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una serie de advertencias para este lunes, en Ciudad y provincia de Buenos Aires, y varias zonas del país.
El mal clima se mantiene en varias partes de la Argentina y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes nuevos alertas por lluvias fuertes, con varias regiones afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
De esta manera, rige este lunes 1 de diciembre un aviso de nivel amarillo por lluvias fuertes para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y parte la costa de la Provincia.
Otras zonas del norte del país eran alcanzadas este mismo lunes por advertencias tormentas fuertes con posible caída de granizo.
Alerta amarilla por lluvias fuertes en el AMBA
El informe del SMN para las zonas alcanzadas establece que el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta.
Como siempre, el organismo mantenía una serie de recomendaciones ante el fenómeno climático.
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
A qué hora llueve este lunes en el AMBA
Luego de un fin de semana con clima inestable, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir más lluvias de variada intensidad, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo nacional espera que las lluvias este lunes, siendo fuertes en la madrugada y aisladas en la mañana, bajando a chaparrones en la tarde; pero el clima tendería a mejorar desde la noche, con cielo mayormente nublado, mientras que las temperaturas serían de entre 18 y 23 grados.
