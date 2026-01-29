Subastan seis propiedades sin dueño en la Ciudad: cuáles son los precios de base y cómo participar

• Tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

• Registrar una dirección de correo electrónico.

• Depositar una garantía del 3% del valor de base del inmueble que se desee adquirir (el monto será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora).

• Registrarse hasta 48 horas hábiles previos a la fecha de la subasta.

Cuáles son las seis propiedades que subastan en la Ciudad

Lautaro 1547, PB, Flores

Departamento al frente de 2 ambientes. Consta de sala, una habitación, baño, cocina, garage y patio con lavadero. El ingreso a la terraza se efectúa a través de escalera exterior ubicada en el patio. Superficie: PB total: 74,16 m2. Terraza: 61,70 m2. Total: 135,86 m2. La exhibición presencial se realizará el 27 de enero, de 9 a 12. Base: U$S 34.408,47. Depósito en garantía: U$S 1.032,25. Hora de remate: 10.

Chacabuco 1146, 1° "E", San Telmo

Departamento de dos ambientes en primer piso. Consta de hall, living comedor, cocina, paso con placar, dormitorio y baño. Todos los ambientes ventilan al exterior. Superficie: 39,64 m2. La exhibición presencial se realizará el 28 de enero, 9 a 12. Base: U$S 34.181,36. Depósito en garantía: U$S 1.024,44. Hora de remate: 10.45

Zamudio 4042, PB, Agronomía

Departamento tipo PH al frente. Cuenta con baño, dos ambientes y cocina y todos ventilan al exterior. Superficie Total: 57,06m2. La exhibición presencial se realizará el 29 de enero, de 9 a 12. Base: U$S 60.300. Depósito en garantía: U$S 1.9809. Hora de remate: 11.30.

Moreto 1740, PB "2", Parque Avellaneda

Departamento en una sola planta con entrada independiente por pasillo. Tiene hall, baño, dos ambientes y cocina. Cuenta con área descubierta de uso exclusivo: pasaje, patio y jardín. Superficie total: 168,85m2. La exhibición presencial se realizará el 30 de enero, de 9 a 12. Base: U$S 33.500. Depósito en garantía: U$S 1.005. Hora de remate: 12.15.

Av. Santa Fe 3176, 2° 11", Recoleta

Semipiso al contrafrente de tres ambientes. Doble acceso por ascensor, consta de cocina, estar comedor con salida a balcón corrido, dos habitaciones y dos baños. Superficie total: 76,32m2. La exhibición presencial se realizará el 2 de febrero, de 9 a 12. Base: U$S 90.450. Depósito en garantía: U$S 2.713,50. Hora de remate: 13.

Nicolás Granada 931, PB, Liniers

Departamento tipo PH de tres ambientes con acceso independiente, cocina y azotea. Superficie total: 62,94 m2. Azotea Descubierta: 56,54 m2 Total: 119,48 m2. La exhibición presencial se realizará el 3 de febrero, de 9 a 12. Base: U$S 53.600. Depósito en garantía: U$S 21.608. Hora de remate: 13.45.

Cómo se paga una propiedad subastada en la Ciudad

Para participar de un remate de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, el primer paso es hacer un depósito en garantía. Se trata de una suma de dinero que representa un porcentaje del precio base del inmueble que se quiere comprar. Este monto funciona como respaldo para poder ofertar.

Si la persona finalmente no hace ninguna oferta o si no gana la subasta, ese dinero se devuelve en su totalidad, sin descuentos.

Una vez realizada la subasta, la propiedad se adjudica al mejor postor. Es decir, gana quien hizo la oferta más alta. A partir de ese momento, el comprador debe avanzar con el pago del inmueble.

Luego de firmar el boleto de compraventa, el adjudicatario puede solicitar la tenencia del inmueble y también tiene la posibilidad de cancelar el saldo del precio de manera anticipada, si así lo desea.

Los pagos se realizan en pesos argentinos, pero el valor final se calcula tomando como referencia la cotización del dólar del Banco Nación. Las condiciones específicas de pago pueden variar según cada propiedad y están detalladas en la página oficial de Subastas del Banco Ciudad.