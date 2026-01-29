Subastan seis propiedades sin dueño en la Ciudad: cuáles son los precios de base y cómo participar
Hay departamentos y PH de dos y tres ambientes en Recoleta, Flores, San Telmo, Agronomía, Parque Avellaneda y Liniers.
El Banco Ciudad subasta seis propiedades usadas y sin dueño en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Hay departamentos y PH de dos y tres ambientes, con precios de base muy competitivos y con la posibilidad de pagar en pesos.
Se trata de viviendas que están ubicadas en los barrios de Flores, Parque Avellaneda, Liniers, San Telmo, Agronomía y Recoleta que corresponden a herencias vacantes.
Los precios de base parten desde los US$ 33.500 para un PH de 2 ambientes en Parque Avellaneda hasta los U$S 90.450 para un departamento de 3 ambientes en Recoleta. Todas las ventas se realizan en pesos equivalente al tipo de cambio de dólar vendedor del Banco de la Nación Argentina del al día anterior a la subasta.
La subasta se realizará el miércoles 11 de febrero a partir de las 10, de manera online y a través de la plataforma de Subastas del Banco Ciudad. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta.
Los requisitos para participar de la subasta
• Iniciar sesión en el sitio web de Subastas del Banco Ciudad e inscribirse como persona o empresa.
• Tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
• Registrar una dirección de correo electrónico.
• Depositar una garantía del 3% del valor de base del inmueble que se desee adquirir (el monto será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora).
• Registrarse hasta 48 horas hábiles previos a la fecha de la subasta.
Cuáles son las seis propiedades que subastan en la Ciudad
Lautaro 1547, PB, Flores
Departamento al frente de 2 ambientes. Consta de sala, una habitación, baño, cocina, garage y patio con lavadero. El ingreso a la terraza se efectúa a través de escalera exterior ubicada en el patio. Superficie: PB total: 74,16 m2. Terraza: 61,70 m2. Total: 135,86 m2. La exhibición presencial se realizará el 27 de enero, de 9 a 12. Base: U$S 34.408,47. Depósito en garantía: U$S 1.032,25. Hora de remate: 10.
Chacabuco 1146, 1° "E", San Telmo
Departamento de dos ambientes en primer piso. Consta de hall, living comedor, cocina, paso con placar, dormitorio y baño. Todos los ambientes ventilan al exterior. Superficie: 39,64 m2. La exhibición presencial se realizará el 28 de enero, 9 a 12. Base: U$S 34.181,36. Depósito en garantía: U$S 1.024,44. Hora de remate: 10.45
Zamudio 4042, PB, Agronomía
Departamento tipo PH al frente. Cuenta con baño, dos ambientes y cocina y todos ventilan al exterior. Superficie Total: 57,06m2. La exhibición presencial se realizará el 29 de enero, de 9 a 12. Base: U$S 60.300. Depósito en garantía: U$S 1.9809. Hora de remate: 11.30.
Moreto 1740, PB "2", Parque Avellaneda
Departamento en una sola planta con entrada independiente por pasillo. Tiene hall, baño, dos ambientes y cocina. Cuenta con área descubierta de uso exclusivo: pasaje, patio y jardín. Superficie total: 168,85m2. La exhibición presencial se realizará el 30 de enero, de 9 a 12. Base: U$S 33.500. Depósito en garantía: U$S 1.005. Hora de remate: 12.15.
Av. Santa Fe 3176, 2° 11", Recoleta
Semipiso al contrafrente de tres ambientes. Doble acceso por ascensor, consta de cocina, estar comedor con salida a balcón corrido, dos habitaciones y dos baños. Superficie total: 76,32m2. La exhibición presencial se realizará el 2 de febrero, de 9 a 12. Base: U$S 90.450. Depósito en garantía: U$S 2.713,50. Hora de remate: 13.
Nicolás Granada 931, PB, Liniers
Departamento tipo PH de tres ambientes con acceso independiente, cocina y azotea. Superficie total: 62,94 m2. Azotea Descubierta: 56,54 m2 Total: 119,48 m2. La exhibición presencial se realizará el 3 de febrero, de 9 a 12. Base: U$S 53.600. Depósito en garantía: U$S 21.608. Hora de remate: 13.45.
Cómo se paga una propiedad subastada en la Ciudad
Para participar de un remate de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, el primer paso es hacer un depósito en garantía. Se trata de una suma de dinero que representa un porcentaje del precio base del inmueble que se quiere comprar. Este monto funciona como respaldo para poder ofertar.
Si la persona finalmente no hace ninguna oferta o si no gana la subasta, ese dinero se devuelve en su totalidad, sin descuentos.
Una vez realizada la subasta, la propiedad se adjudica al mejor postor. Es decir, gana quien hizo la oferta más alta. A partir de ese momento, el comprador debe avanzar con el pago del inmueble.
Luego de firmar el boleto de compraventa, el adjudicatario puede solicitar la tenencia del inmueble y también tiene la posibilidad de cancelar el saldo del precio de manera anticipada, si así lo desea.
Los pagos se realizan en pesos argentinos, pero el valor final se calcula tomando como referencia la cotización del dólar del Banco Nación. Las condiciones específicas de pago pueden variar según cada propiedad y están detalladas en la página oficial de Subastas del Banco Ciudad.
