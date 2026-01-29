Quiénes cobran un bono de $840.000 entre enero y abril por las paritarias

Es importante destacar que a estas cifras se les deben sumar los viáticos, la antigüedad y otros ítems convencionales propios de la actividad, además de las cuotas del bono mencionado.

Revisión salarial en marzo

El acuerdo firmado contempla el impacto de la inflación en los ingresos de los trabajadores. Por este motivo, las partes se comprometieron a retomar las negociaciones salariales en marzo de 2026, cumpliendo con la cláusula de revisión establecida para ajustar los haberes según la evolución de los precios.

El cronograma de pagos para este adicional es el siguiente:

Monto por cuota: $210.000.

Inicio del pago: Primera cuota con los haberes de enero de 2026 (a cobrar en febrero).

Extensión: Las cuotas siguientes se abonan con los salarios de febrero, marzo y abril de 2026.

Cuánto cobra un camionero en febrero de 2026

Para determinar el salario de bolsillo en febrero de 2026, se debe tener en cuenta la escala salarial de enero, el aumento pactado para febrero y la primera cuota del bono.

Aumento de Enero: Se aplicó un aumento del 4,7% sobre los básicos.

Aumento de Febrero: Corresponde un incremento adicional del 1% sobre el salario básico .

Suma Extra: Se suma la cuota de $210.000 del bono.

A continuación, se detallan las escalas salariales básicas vigentes a partir del 1º de enero de 2026, que sirven de base para el cálculo de febrero:

Personal de Conducción y Operaciones

Conductor de Primera Categoría: $858.810,72

Conductor de Segunda Categoría: $846.421,26

Conductor de Tercera Categoría (Fletes al instante): $829.023,78

Conductores de Grúas hasta 10 Tn y Autoelevadores: $890.567,29

Conductores de Grúas (Pesados)

Más de 10 y hasta 20 Tn: $906.444,21

Más de 20 y hasta 35 Tn: $997.088,63

Más de 35 y hasta 45 Tn: $1.036.972,18

Más de 45 y hasta 55 Tn: $1.078.451,07

Más de 55 y hasta 70 Tn: $1.121.589,11

Más de 70 y hasta 90 Tn: $1.177.668,57

Más de 90 y hasta 110 Tn: $1.236.552,00

Más de 110 y hasta 140 Tn: $1.298.379,60

Más de 140 y hasta 170 Tn: $1.363.298,58

Más de 170 y hasta 300 Tn: $1.431.463,51

Más de 300 Tn: $1.503.036,69

Personal Operativo y de Logística

Encargado: $837.007,57

Recibidor y/o Clasificador de Guías: $829.023,78

Operarios Especializados: $821.203,25

Recolectores de Residuo y Limpieza: $821.203,25

Peones: $813.365,81

Peones Generales de Barrido y Limpieza: $813.365,81

Operador de Servicios: $947.598,85

Distribuidor Domiciliario: $862.498,21

Ayudantes Mayores de 18 años: $797.777,80

Transporte de Caudales

Chofer de Camión Blindado: $957.472,83

Chofer con Firma: $1.028.303,69

Custodia de Camión de Caudales: $830.120,46

Auxiliar Operativo de Primera: $1.223.792,03

Auxiliar Operativo de Segunda: $852.481,91

Taller y Mantenimiento

Oficial de Primera: $991.851,33

Oficial Completo de Taller: $940.462,85

Oficial: $894.137,44

Medio Oficial: $844.656,33

Oficial Gomero: $894.137,44

Medio Oficial Gomero: $844.656,33

Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller: $844.656,33

Personal Administrativo

Primera Categoría: $886.232,41

Segunda Categoría: $852.481,91

Tercera Categoría: $821.203,25

Cuarta Categoría: $805.579,23

Maestranza y/o Serenos: $805.579,23

Correo Privado y Clearing

Auxiliar Operativo de Primera: $887.860,56

Auxiliar Operativo de Segunda: $845.016,68

Nota sobre zonas: Los salarios detallados corresponden a la zona normal. Para los trabajadores al Sur del Río Colorado (Coeficiente 1,20) y al Sur del Río Santa Cruz (Coeficiente 1,40), los básicos son superiores según lo estipulado en el convenio.

Las partes acordaron retomar las negociaciones en marzo de 2026 para revisar la evolución inflacionaria.