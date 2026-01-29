Quiénes cobran un bono de $840.000 entre enero y abril por las paritarias
El gremio de Camioneros ratificó el pago de un bono de $840.000 en cuatro cuotas. Mirá cómo quedaron los sueldos básicos tras la última homologación.
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, ratificó los nuevos aumentos y confirmó las escalas para el primer bimestre de 2026. Tras la homologación oficial, se detalló cómo se abonará un bono de $840.000 que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo del sector.
Cómo se paga el bono de Camioneros
El acuerdo celebrado en paritarias con las cámaras empresarias incluye un bono anual extraordinario de $840.000. Según lo informado por la federación, esta suma no remunerativa se abonará en cuatro cuotas iguales y consecutivas de $210.000 cada una.
El cronograma de pagos estipulado indica que la primera cuota se percibe con los haberes de enero de 2026, extendiéndose el beneficio durante los meses de febrero, marzo y abril. Este refuerzo económico llega en conjunto con los aumentos porcentuales pactados en la paritaria para el comienzo del año.
Cuánto cobra un camionero en febrero de 2026
En cuanto a la recomposición de los haberes básicos, el acuerdo establece pautas claras para el primer bimestre. En enero de 2026 se aplica un aumento total del 4,7% sobre los salarios básicos de todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.
Según la escala salarial difundida, un Conductor de Primera Categoría pasa a tener un básico de $890.567,29, mientras que un Chofer de Camión Blindado alcanza los $947.598,85. Para febrero de 2026, corresponderá un incremento adicional del 1% sobre el salario básico.
Es importante destacar que a estas cifras se les deben sumar los viáticos, la antigüedad y otros ítems convencionales propios de la actividad, además de las cuotas del bono mencionado.
Revisión salarial en marzo
El acuerdo firmado contempla el impacto de la inflación en los ingresos de los trabajadores. Por este motivo, las partes se comprometieron a retomar las negociaciones salariales en marzo de 2026, cumpliendo con la cláusula de revisión establecida para ajustar los haberes según la evolución de los precios.
El cronograma de pagos para este adicional es el siguiente:
-
Monto por cuota: $210.000.
Inicio del pago: Primera cuota con los haberes de enero de 2026 (a cobrar en febrero).
Extensión: Las cuotas siguientes se abonan con los salarios de febrero, marzo y abril de 2026.
Para determinar el salario de bolsillo en febrero de 2026, se debe tener en cuenta la escala salarial de enero, el aumento pactado para febrero y la primera cuota del bono.
-
Aumento de Enero: Se aplicó un aumento del 4,7% sobre los básicos.
Aumento de Febrero: Corresponde un incremento adicional del 1% sobre el salario básico.
Suma Extra: Se suma la cuota de $210.000 del bono.
A continuación, se detallan las escalas salariales básicas vigentes a partir del 1º de enero de 2026, que sirven de base para el cálculo de febrero:
Personal de Conducción y Operaciones
-
Conductor de Primera Categoría: $858.810,72
Conductor de Segunda Categoría: $846.421,26
Conductor de Tercera Categoría (Fletes al instante): $829.023,78
Conductores de Grúas hasta 10 Tn y Autoelevadores: $890.567,29
Conductores de Grúas (Pesados)
-
Más de 10 y hasta 20 Tn: $906.444,21
Más de 20 y hasta 35 Tn: $997.088,63
Más de 35 y hasta 45 Tn: $1.036.972,18
Más de 45 y hasta 55 Tn: $1.078.451,07
Más de 55 y hasta 70 Tn: $1.121.589,11
Más de 70 y hasta 90 Tn: $1.177.668,57
Más de 90 y hasta 110 Tn: $1.236.552,00
Más de 110 y hasta 140 Tn: $1.298.379,60
Más de 140 y hasta 170 Tn: $1.363.298,58
Más de 170 y hasta 300 Tn: $1.431.463,51
Más de 300 Tn: $1.503.036,69
Personal Operativo y de Logística
-
Encargado: $837.007,57
Recibidor y/o Clasificador de Guías: $829.023,78
Operarios Especializados: $821.203,25
Recolectores de Residuo y Limpieza: $821.203,25
Peones: $813.365,81
Peones Generales de Barrido y Limpieza: $813.365,81
Operador de Servicios: $947.598,85
Distribuidor Domiciliario: $862.498,21
Ayudantes Mayores de 18 años: $797.777,80
Transporte de Caudales
-
Chofer de Camión Blindado: $957.472,83
Chofer con Firma: $1.028.303,69
Custodia de Camión de Caudales: $830.120,46
Auxiliar Operativo de Primera: $1.223.792,03
Auxiliar Operativo de Segunda: $852.481,91
Taller y Mantenimiento
-
Oficial de Primera: $991.851,33
Oficial Completo de Taller: $940.462,85
Oficial: $894.137,44
Medio Oficial: $844.656,33
Oficial Gomero: $894.137,44
Medio Oficial Gomero: $844.656,33
Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller: $844.656,33
Personal Administrativo
-
Primera Categoría: $886.232,41
Segunda Categoría: $852.481,91
Tercera Categoría: $821.203,25
Cuarta Categoría: $805.579,23
Maestranza y/o Serenos: $805.579,23
Correo Privado y Clearing
-
Auxiliar Operativo de Primera: $887.860,56
Auxiliar Operativo de Segunda: $845.016,68
Nota sobre zonas: Los salarios detallados corresponden a la zona normal. Para los trabajadores al Sur del Río Colorado (Coeficiente 1,20) y al Sur del Río Santa Cruz (Coeficiente 1,40), los básicos son superiores según lo estipulado en el convenio.
Las partes acordaron retomar las negociaciones en marzo de 2026 para revisar la evolución inflacionaria.
