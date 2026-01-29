Es oficial el bono para jubilados de febrero: a cuánto asciende
Congelado desde hace casi dos años el bono perdió casi todo su "poder de fuego" para hacer frente a las necesidades de los jubilados. De haber seguido el ritmo de la inflación debería ser hoy de 182.451,5 pesos.
El gobierno de Javier Milei sigue apretando el torniquete sobre los ingresos de los jubilados y oficializó este jueves el pago, una vez más, del Bono Extraordinario Previsional que sigue congelado en 70 mil pesos desde hace 23 meses. De esta manera la gestión libertaria sigue licuando los ingresos de los jubilados merced del avance de la inflación.
Así quedó plasmado en el Decreto 65/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Aunque los haberes jubilatorios se actualizan al ritmo de la inflación (con dos meses de rezago) desde marzo de 2024 el plus quedó congelado desde entonces lo que genera una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados que lo cobran. Se trata de una de las caras más brutales del ajuste de Milei sobre los sectores más postergados de la sociedad bajo la excusa de que "no hay plata" mientras al mismo tiempo baja impuestos a los más ricos y la compra de bienes de lujo como yates, aviones y autos de alta gama.
Como de costumbre la Anses pagará el bono a los jubilados de la mínima, a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes reciban pensiones no contributivas, es decir, aquellas que se otorgan por situaciones de vulnerabilidad y no por haber realizado aportes.
Quienes cobran por encima del haber mínimo jubilatorio cobrarán un bono proporcional que les permita totalizar, en febrero, ingresos que equivalgan a la suma de la jubilación mínima, que en el segundo mes del año llegará a 359.254,35 pesos más el bono de 70 mil pesos. Es decir, en febrero ningún jubilado cobrará menos de 429.394,35 pesos.
Jubilados en la pobreza
Tras el aumento del 2,85% (siguiendo la inflación de diciembre pasado), en febrero el haber mínimo del sistema previsional llegará a los 359.254,35 pesos y mantiene a los jubilados de la mínima por debajo de la línea de pobreza que marca la Canasta Básica Total (CBT) del Indec y que en diciembre pasado llegó, para un adulto, a los 423.532 pesos.
Con el devaluado bono de 70 mil pesos totalizarán ingresos por 429.394,35 pesos, es decir, apenas 5.862,35 pesos por encima de ese umbral.
Sin embargo la Defensoría de la Tercera Edad elabora una Canasta Básica de los Jubilados, distinta a la que elabora el Indec y en la que se pondera elementos básicos para las personas de la tercera edad. En octubre pasado, la última Canasta Básica de los Jubilados informada hasta el momento, llegaba a los 1.514.074,13 pesos.
Es decir que en febrero, la jubilación mínima apenas alcanzará para cubrir poco más de una cuarta parte, el 28,36%, de la Canasta Básica de los Jubilados de octubre pasado, por lo que hoy esta relación es todavía menor.
Decreto 65/2026:
