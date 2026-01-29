Es oficial el bono para jubilados de febrero: a cuánto asciende

Jubilados en la pobreza

Tras el aumento del 2,85% (siguiendo la inflación de diciembre pasado), en febrero el haber mínimo del sistema previsional llegará a los 359.254,35 pesos y mantiene a los jubilados de la mínima por debajo de la línea de pobreza que marca la Canasta Básica Total (CBT) del Indec y que en diciembre pasado llegó, para un adulto, a los 423.532 pesos.

Con el devaluado bono de 70 mil pesos totalizarán ingresos por 429.394,35 pesos, es decir, apenas 5.862,35 pesos por encima de ese umbral.

Sin embargo la Defensoría de la Tercera Edad elabora una Canasta Básica de los Jubilados, distinta a la que elabora el Indec y en la que se pondera elementos básicos para las personas de la tercera edad. En octubre pasado, la última Canasta Básica de los Jubilados informada hasta el momento, llegaba a los 1.514.074,13 pesos.

Es decir que en febrero, la jubilación mínima apenas alcanzará para cubrir poco más de una cuarta parte, el 28,36%, de la Canasta Básica de los Jubilados de octubre pasado, por lo que hoy esta relación es todavía menor.

Decreto 65/2026:

