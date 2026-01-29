Salieron a la luz audios que vinculan a Elías Piccirillo con presuntas maniobras de corrupción en el Banco Central
El procedimiento va en paralelo con la causa que lleva adelante el juez Casanello por el posible fraude financiero durante el gobierno anterior.
La justicia federal continúa avanzando en su investigación sobre la sospecha de corrupción financiera durante el gobierno de Alberto Fernández, por la causa de la compra de dólar oficial y su presunta venta en el mercado paralelo. En este nuevo episodio apuntaron con la lupa a las conexiones que pudieron existir desde el Banco Central (BCRA). Actualmente, la entidad dirigida por Santiago Bausili inició un procedimiento interno para determinar si hubo incumplimientos éticos de los cinco funcionarios que están implicados.
La causa combina confesiones de financistas "arrepentidos", audios comprometedores y el uso de cuevas para maniobras ilegales.
Bajo la lupa del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, cinco funcionarios de alta jerarquía del BCRA —actualmente en funciones pero bajo investigación interna— están imputados tras el secuestro de sus teléfonos y computadoras. Se trata de Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández.
Los audios que aceleraron la investigación
La causa consiguió un empujón en la investigación luego de que se difundieran las conversaciones grabadas entre los financistas Elías Piccirillo — ex marido de Jésica Cirio — y Francisco Hauque. En los mismo, ambos sujetos admiten haber realizado maniobras con cifras muy elevadas de dinero.
Entre estos audios, Hauque le reclamaba a Piccirillo una deuda de 6 millones de dólares por ganancias en operaciones ilegales. Ante la negativa de pago, Hauque amenazó con realizar la denuncia del esquema ante el actual gobierno.
En otro de los audios de las grabaciones, la inspectora del Banco Central, Romina García, admite ante Piccirillo que, durante la gestión del gobierno anterior, denunciaron internamente las irregularidades, pero no llegaron a buen puerto ya que “había gente de arriba toda entongada”.
De qué manera llevaron adelante el “rulo” financiero
La Justicia tiene la sospecha de que los financistas lograban hacer las operaciones consideradas “rulo”, accediendo primero adólares al precio oficial mediante mecanismos fraudulentos, a continuación, y aprovechando el cepo cambiario que marcaba una brecha de más del 100% entre el dólar oficial y el paralelo, lo volcaban en el mercado informal. De esta manera lograron conseguir ganancias muy elevadas.
Además, la Justicia consiguió que declaran algunos testigos en carácter de arrepentidos, quienes confirmaron que parte de ese dinero se habría empleado para la compra de autos de lujo, relojes Rolex y propiedades en Pinamar.
En esta misma línea, se investiga también una propiedad que Elías Piccirillo le habría regalado a su ex esposa, Jésica Cirio, tan solo unos días antes de contraer matrimonio.
Mientras el juzgado de Casanello analiza el contenido de los pendrives aportados por el policía Smith, la jueza María Servini también tramita una causa paralela desde 2023 por maniobras similares. La justicia busca certificar si ambos expedientes forman parte de la misma organización delictiva.
