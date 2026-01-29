Salieron a la luz audios que vinculan a Elías Piccirillo con presuntas maniobras de corrupción en el Banco Central

En otro de los audios de las grabaciones, la inspectora del Banco Central, Romina García, admite ante Piccirillo que, durante la gestión del gobierno anterior, denunciaron internamente las irregularidades, pero no llegaron a buen puerto ya que “había gente de arriba toda entongada”.

De qué manera llevaron adelante el “rulo” financiero

La Justicia tiene la sospecha de que los financistas lograban hacer las operaciones consideradas “rulo”, accediendo primero adólares al precio oficial mediante mecanismos fraudulentos, a continuación, y aprovechando el cepo cambiario que marcaba una brecha de más del 100% entre el dólar oficial y el paralelo, lo volcaban en el mercado informal. De esta manera lograron conseguir ganancias muy elevadas.

Además, la Justicia consiguió que declaran algunos testigos en carácter de arrepentidos, quienes confirmaron que parte de ese dinero se habría empleado para la compra de autos de lujo, relojes Rolex y propiedades en Pinamar.

En esta misma línea, se investiga también una propiedad que Elías Piccirillo le habría regalado a su ex esposa, Jésica Cirio, tan solo unos días antes de contraer matrimonio.

Mientras el juzgado de Casanello analiza el contenido de los pendrives aportados por el policía Smith, la jueza María Servini también tramita una causa paralela desde 2023 por maniobras similares. La justicia busca certificar si ambos expedientes forman parte de la misma organización delictiva.