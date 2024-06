Tras varias idas y vueltas, la Justicia avaló la fuerte suba en las tarifas del subte y premetro

subte.jpg

De esta forma, la Cámara revocó la medida cautelar que frenaba el aumento de tarifas del subte y puso fin, por el momento, a las idas y vueltas en torno al tarifazo que pega de lleno en el bolsillo de los porteños que utilizan este medio de transporte público.

La controversia no está todavía saldada ya que este fallo versa sólo sobre la medida cautelar y no sobre la cuestión de fondo. Sin embargo, sienta un claro antecedente que hace difícil prever que no se termine confirmando eventualmente.

La medida cautelar había sido interpuesta el pasado 27 de mayo por la jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, Elena Amanda Liberatori. En este sentido, será la magistra quien deberá resolver la cuestión de fondo ante el amparo presentado.