Sorpresa por la presencia de Matt Smith en pleno Palermo

En las últimas semanas tuvimos la noticia de la visita al país de la actriz Emilia Clarke, más reciente fue el pasó de Dua Lipa dejando una estela de momentos para el recuerdo y ayer algo parecido sucedió con Johnny Depp que aún sigue en el país. A eso hay que sumarle la llegada de Liam Gallagher, quién junto a su hermano Noel y el resto de los Oasis estará dando dos shows en River Plate este fin de semana. Pero, aunque ya parezca mucho, ellos no son los únicos.

Por otro lado, el día de ayer también fue vista en el país la cantante y actriz Dove Cameron, en este caso la estadounidense de 29 años estuvo acompañado a su pareja el cantante y compositor Damiano David. El líder de Måneskin dio anoche un show en el C Art Media como parte de su primera gira como solista.

Cameron fue vista disfrutando del show a un costado del escenario, la particularidad que llamo la atención fue que estaba usando una camiseta de Boca, momento que rápidamente se viralizó en las redes.

Matt Smith será el villano de la nueva entrega de Star Wars

La próxima entrega de Star Wars sigue tomando forma, pues Matt Smith se unirá al elenco conformado por Ryan Gosling y Mia Goth. El actor reconocido por sus papeles en La casa del dragón y The Crown será el antagonista principal de este nuevo largometraje del universo creado por George Lucas. De acuerdo a Deadline, varias fuentes confirmaron la información, aunque tanto Lucasfilm como el equipo de representantes de Smith se han negado a comentar.

Por el momento, se desconoce exactamente cuál será el papel de Matt Smith, así como el resto de detalles de la trama. Dentro de la poca información que se tiene sobre Star Wars: Starfighter se encuentra el nombre de su director. Se trata de Shawn Levy, quien recientemente estuvo detrás de Deadpool y Wolverine. También se sabe que la historia se desarrollará cinco años después de los hechos ocurridos en El ascenso de Skywalker.

Star Wars: Starfighter fue anunciada por la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y el director creativo, Dave Filoni, hace unos meses, durante el evento de celebración anual que se llevó a cabo en Tokio. Allí también se confirmó no solo que Levy sería el director, sino también que Ryan Gosling tomaría el papel protagónico.