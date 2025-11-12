Descubrí Salta: dónde está el pueblo con lugares icónicos, coloridos y muy lindos

La identidad de San Antonio de los Cobres está profundamente ligada a las tradiciones de las comunidades andinas. Los visitantes pueden recorrer el Museo Regional Andino, donde se exponen objetos, textiles y herramientas que reflejan la historia minera y cultural de la zona. Además, durante todo el año se celebran festividades que combinan rituales ancestrales y celebraciones populares.

La cocina salteña y puneña ofrece sabores únicos. En San Antonio de los Cobres podés probar platos típicos como el locro, las empanadas salteñas, la carne de llama y los guisos de quinua, todos preparados con productos autóctonos y recetas tradicionales.

Dónde queda "San Antonio de los Cobres"

El pueblo está ubicado al noroeste de la provincia de Salta, a unos 160 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, en una región donde el aire es más seco y las temperaturas pueden variar de forma abrupta entre el día y la noche.

Su ubicación en plena Puna lo convierte en un punto estratégico para quienes desean combinar naturaleza, historia y cultura en un solo destino. Además, desde allí se pueden realizar excursiones hacia otros lugares icónicos del norte argentino.

Cómo llegar a "San Antonio de los Cobres"