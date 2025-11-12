Descubrí Salta: dónde está el pueblo con lugares icónicos, coloridos y muy lindos
Ni Cerrillos ni Cafayate: este pueblo salteño es considerado uno de los más pintorescos del norte argentino y se perfila como una de las escapadas imperdibles del verano 2026.
Salta es una provincia que enamora con su diversidad de paisajes, su historia y su gente. A medida que se acerca el verano 2026, miles de turistas ya comienzan a planificar sus escapadas por el norte argentino, y entre los destinos más elegidos aparece un pequeño pueblo que sorprende por su belleza natural, su cultura ancestral y su entorno único.
Ubicado en el corazón de la Puna salteña, este encantador pueblo se distingue por sus calles tranquilas, sus montañas de tonos rojizos y su aire puro de altura. Es un lugar diferente, ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de una experiencia auténtica, lejos de los circuitos turísticos tradicionales.
Qué se puede hacer en "San Antonio de los Cobres"
Viajar en el Tren a las Nubes
Uno de los mayores atractivos del lugar es el Tren a las Nubes, una de las experiencias turísticas más emblemáticas de Argentina. El recorrido parte desde San Antonio de los Cobres y atraviesa paisajes imponentes de los Andes salteños, alcanzando más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde sus vagones se pueden apreciar montañas, valles, viaductos y formaciones naturales que dejan sin aliento.
San Antonio de los Cobres está rodeado por un paisaje típico de la Puna: montañas áridas, quebradas de piedra y una sensación de inmensidad que invita a la aventura. Los visitantes pueden realizar caminatas o excursiones en vehículos 4x4 para descubrir la Quebrada del Toro o antiguos pueblos mineros que guardan la historia de la región.
La identidad de San Antonio de los Cobres está profundamente ligada a las tradiciones de las comunidades andinas. Los visitantes pueden recorrer el Museo Regional Andino, donde se exponen objetos, textiles y herramientas que reflejan la historia minera y cultural de la zona. Además, durante todo el año se celebran festividades que combinan rituales ancestrales y celebraciones populares.
La cocina salteña y puneña ofrece sabores únicos. En San Antonio de los Cobres podés probar platos típicos como el locro, las empanadas salteñas, la carne de llama y los guisos de quinua, todos preparados con productos autóctonos y recetas tradicionales.
Dónde queda "San Antonio de los Cobres"
El pueblo está ubicado al noroeste de la provincia de Salta, a unos 160 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, en una región donde el aire es más seco y las temperaturas pueden variar de forma abrupta entre el día y la noche.
Su ubicación en plena Puna lo convierte en un punto estratégico para quienes desean combinar naturaleza, historia y cultura en un solo destino. Además, desde allí se pueden realizar excursiones hacia otros lugares icónicos del norte argentino.
Cómo llegar a "San Antonio de los Cobres"
-
En auto: Desde la ciudad de Salta, el viaje dura entre 2 y 3 horas por la Ruta Nacional 51. El camino atraviesa paisajes de montaña y desierto, por lo que se recomienda circular con precaución y, si es posible, en un vehículo 4x4.
En bus: Varias empresas de transporte conectan Salta con San Antonio de los Cobres. El trayecto demora aproximadamente 3 horas, aunque con pocos servicios intermedios.
En el Tren a las Nubes: Esta opción es ideal para quienes buscan una experiencia inolvidable. El tren realiza el recorrido los fines de semana o en temporada alta, ofreciendo vistas únicas y una conexión directa con la naturaleza de la Puna.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario