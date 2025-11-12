Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con menos de 200 habitantes, con alma gastronómica y mucha tranquilidad

Ramon Biaus Cartel.png

Para los turistas que quieran disfrutar de la mejor gastronomía, no se pueden perder Lo del Turco, un antiguo bar que mutó hacia un restaurante donde preparan el mejor asado y un imperdible matambre casero.

Tiene un menú que ofrece entrada, picada de quesos, un plato principal que puede ser carne o pastas caseras, y un postre por persona.

Cómo llegar a Ramón Biaus

Desde CABA hasta Ramón Biaus hay 188 kilómetros. Se debe tomar Acceso Oeste hasta Luján y Ruta 5. Antes de llegar a Chivilcoy, girar a la izquierda por Ruta 30. Una vez en La Rica, desviar hacia la derecha por un camino de tierra durante 18 kilómetros.

Podés llegar en auto, micros de larga distancia o combis que van hasta Chivilcoy, localidad bonaerense que se encuentra a 25 kilómetros de Ramón Biaus.

En caso de que quieras viajar en transporte público, podés llegar en la línea del tren Sarmiento, saliendo desde Once hasta Chivilcoy.