El Gobierno elaboró una guía para detectar dólares, euros y pesos falsos: todos los detalles
El ministerio de Seguridad advirtió que el avance de las tecnologías digitales y de impresión incrementó el riesgo y la sofisticación de la falsificación. Acá todas las claves para distinguir los billetes falsos de los legítimos.
El gobierno de Javier Milei elaboró y difundió este jueves una detallada guía para la detección de billetes falsos de pesos, dólares y euros que será utilizada por las fuerzas policiales y de seguridad federales del país. Así quedó plasmado en la Resolución 1240/2025 del ministerio de Seguridad de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich.
La “Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada” fue creada para unificar los criterios y procedimientos en la identificación de billetes apócrifos o alterados para todo el personal de todas las fuerzas de Seguridad. Sin embargo la gran mayoría de las recomendaciones que están incluidas allí no requieren de elementos técnicos de alta complejidad por lo que puede ser utilizada por cualquier persona necesite comprobar la legitimidad de sus billetes.
Entre los considerandos de la medida, la cartera que conduce Bullrich sostiene que el avance de las tecnologías digitales y de impresión incrementó el riesgo y la sofisticación de la falsificación, por lo que resulta necesario actualizar y optimizar las herramientas de prevención. Por dicha razón, “corresponde disponer las medidas pertinentes a fin de dotar a la Dirección de Investigación de Delitos Económicos de los lineamientos necesarios para el adecuado cumplimiento de las acciones encomendadas, asegurando la prevención, detección y persecución de las conductas ilícitas vinculadas a la falsificación de moneda, en concordancia con los objetivos estratégicos de protección del sistema financiero nacional”.
Peso
- Verifique la impresión calcográfica en el retrato, animal o símbolo principal. Debe sentirse en relieve al pasar los dedos.
- Observe a contraluz la marca de agua, el hilo de seguridad y el motivo de complementación frentedorso. Confirme que se vean con nitidez y sin impresiones.
- Incline el billete y controle la tinta de variabilidad óptica: el número o símbolo debe cambiar de color o mostrar brillo metálico según la serie.
Dólar
- Sienta el relieve en el retrato, números y letras. El papel es firme, con textura áspera y sin brillo.
- A contraluz, revise la marca de agua (rostro o número) y el hilo de seguridad con la inscripción “USA” y el valor del billete.
- Incline el billete para ver el cambio de color del número (de cobre a verde). En el billete de 100, observe la campana y el hilo 3D.
Euro
- Deslice los dedos sobre el anverso: deben sentirse en relieve el motivo arquitectónico, los números grandes y las líneas laterales.
- A contraluz, observe la marca de agua, el hilo de seguridad y la ventana con retrato (en billetes de 20 € o más).
- Incline el billete para detectar el cambio de color del número (verde a azul), el holograma con retrato y valor y, en 100 €/200 €, la banda con satélites €.
Billetes falsos: guía para detectarlos
Resolución 1240/2025:
