Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se cobra en agosto y quiénes pueden acceder al beneficio
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto se cobra en agosto y quiénes pueden acceder al beneficio
La Tarjeta Alimentar está dirigida a familias que ya reciben determinadas prestaciones de ANSES y busca garantizar el acceso a alimentos.
Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.
- Personas que perciben la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
- Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.
Los montos confirmados para agosto son los siguientes:
- Asignación por Embarazo: $72.250.
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres o más hijos: $149.425.
Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar y qué hacer para consultar la fecha de pago
La Tarjeta Alimentar se acredita de forma automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos y ya perciben alguna de las prestaciones alcanzadas. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la asignación correspondiente.
Esta información puede verificarse y modificarse ingresando a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro del apartado Información personal.
Además, los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro a través del calendario de pagos publicado por ANSES o ingresando a Mi ANSES, en la sección Hijos > Mis Asignaciones, donde también es posible verificar el detalle de las prestaciones liquidadas para cada mes.
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