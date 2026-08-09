Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se cobra en agosto y quiénes pueden acceder al beneficio

Asignación por Embarazo: $72.250 .

. Familias con un hijo: $72.250 .

. Familias con dos hijos: $113.299 .

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar y qué hacer para consultar la fecha de pago

La Tarjeta Alimentar se acredita de forma automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos y ya perciben alguna de las prestaciones alcanzadas. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la asignación correspondiente.

Esta información puede verificarse y modificarse ingresando a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro del apartado Información personal.

Además, los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro a través del calendario de pagos publicado por ANSES o ingresando a Mi ANSES, en la sección Hijos > Mis Asignaciones, donde también es posible verificar el detalle de las prestaciones liquidadas para cada mes.