Asignación Universal por Hijo: confirmaron un triple pago para titulares de la AUH en agosto

El pago se realiza de manera automática en la cuenta bancaria habitual de cada titular, por lo que no es necesario realizar un trámite adicional para cobrar el aumento de agosto.

El calendario comenzará el lunes 10 de agosto para los DNI terminados en 0 y continuará de manera escalonada. Las fechas establecidas son:

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

DNI terminado en 1: 11 de agosto.

DNI terminado en 2: 12 de agosto.

DNI terminado en 3: 13 de agosto.

DNI terminado en 4: 14 de agosto.

DNI terminado en 5: 18 de agosto.

DNI terminado en 6: 19 de agosto.

DNI terminado en 7: 20 de agosto.

DNI terminado en 8: 21 de agosto.

DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en agosto

Además de la AUH, determinadas familias pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, una asistencia destinada a garantizar el acceso a alimentos y bebidas. A diferencia de las asignaciones, este programa no se actualiza automáticamente todos los meses por movilidad.

Para agosto no se anunciaron modificaciones en sus valores, por lo que continuarán vigentes los montos establecidos anteriormente. Una familia con un hijo recibirá $72.250, mientras que aquellas con dos hijos cobrarán $113.299.

En el caso de las familias con tres hijos o más, el monto será de $149.425. Por su parte, las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) alcanzadas por el programa recibirán $72.250.

El dinero de la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la prestación correspondiente, siempre que el titular cumpla con los requisitos establecidos.

Aumento del Complemento Leche

El tercer ingreso que pueden recibir algunos titulares durante agosto corresponde al Complemento Leche, incluido dentro del Plan de los Mil Días y destinado a acompañar la alimentación durante los primeros años de vida.

Con la actualización prevista para agosto, el Complemento Leche alcanzará los $56.897 por hijo. Este beneficio está dirigido a niños de hasta tres años que reciben la AUH y a titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

De esta manera, una familia con un hijo menor de tres años que reúna los requisitos para las tres prestaciones podría sumar $120.689,54 correspondientes al pago mensual de la AUH, $72.250 de Tarjeta Alimentar y $56.897 del Complemento Leche.

En ese caso, el ingreso conjunto alcanzaría los $249.836,54 durante agosto, aunque el monto final dependerá de la cantidad de hijos y de las prestaciones que correspondan a cada grupo familiar.