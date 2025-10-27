The Wall Street Journal anticipó "una fuerte devaluación del peso" tras la elecciones

El análisis también destacó que los escándalos de corrupción y el estancamiento económico afectaron al Gobierno libertario, a pesar de haber conseguido una desaceleración de la inflación. Según la autora, “el principal problema es la falta de confianza de los inversores en el peso, y esto es, al menos en parte, responsabilidad del propio Milei”.

La periodista repasó el contexto heredado: “En diciembre de 2023, el gobierno de Milei recibió un tipo de cambio fijo extremadamente sobrevaluado de 400 pesos por dólar. Su equipo devaluó el tipo de cambio a 800 pesos, pero lo mantuvo por encima del valor de mercado”.

Luego agregó: “Peor aún, el Banco Central anunció un tipo de cambio móvil mensual del 2% mientras la inflación seguía subiendo. Así, la sobrevaluación empeoró”.

En otro tramo, O’Grady cuestionó los controles de capital y la intervención del Banco Central, al que acusó de “vender sus escasos dólares para defender un peso débil”.

También señaló que la Argentina se está quedando sin reservas, lo que podría acelerar un nuevo ajuste cambiario.

“Ahora que la Argentina se está quedando sin dólares, el Sr. Bessent está de guardia. Cuántos dólares más gastará la Argentina hasta que admita que el peso necesita otra devaluación es una incógnita”, escribió.

La nota concluyó que un buen resultado electoral de La Libertad Avanza podría restaurar la confianza en el Gobierno de Milei, aunque aclaró que eso no bastará para frenar la caída del peso.

“Es poco probable que revierta la caída del peso. Para ello, la Argentina necesita un nuevo régimen monetario”, sentenció O’Grady.

De esta manera, The Wall Street Journal advirtió que, tras los comicios, el país enfrentará una nueva etapa de tensiones cambiarias, en la que el respaldo financiero de Estados Unidos difícilmente alcance para evitar una devaluación inminente.