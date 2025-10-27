The Wall Street Journal anticipó "una fuerte devaluación del peso" tras la elecciones
En medio de la fuerte presión del mercado que apostó por una devaluación en las semanas previas a las elecciones, el prestigioso medio estadounidense advirtió que el país atraviesa "un desastre monetario".
En la previa de las Elecciones Legislativas celebradas el domingo, el diario estadounidense The Wall Street Journal anticipó que el gobierno de Javier Milei deberá afrontar un “duro reajuste del peso”, incluso habiendo logrado un resultado favorable. El editorial, firmado por la reconocida periodista Mary Anastasia O’Grady, sostiene que “ni siquiera una actuación decente de la coalición Milei solucionará el desastre monetario” y aseguró que la devaluación es inevitable.
El texto, titulado “Las elecciones argentinas, Trump y el peso”, repasa el respaldo condicionado del presidente Donald Trump al mandatario libertario que incluye un swap por 20 mil millones de dólares y la negociación de préstamos adicionales por un monto equivalente.
Sin embargo, O’Grady advirtió que, más allá del apoyo financiero, “el Gobierno se enfrentará a un duro reajuste del peso sobrevaluado que no podrá evitar ni con miles de millones de dólares en préstamos del Tío Sam”.
La periodista recordó que las declaraciones de Trump en el Despacho Oval, cuando afirmó: “Si él pierde, no seremos generosos con la Argentina”, encendieron las alarmas en Buenos Aires. Desde el Gobierno libertario se apuraron a aclarar que la frase “se refería a los comicios de 2027”, según afirmaron varios funcionarios cercanos a Milei.
Pese a la aclaración, O’Grady sostuvo que las palabras del mandatario fueron “un duro golpe” para una administración que busca el respaldo del Tesoro estadounidense para reforzar sus debilitadas reservas. Si bien el secretario del Tesoro Scott Bessent había manifestado la voluntad de asistir a la Argentina, las garantías políticas directas de Trump no se concretaron. “A Trump no le gustan los perdedores”, sentenció la editorialista.
El análisis también destacó que los escándalos de corrupción y el estancamiento económico afectaron al Gobierno libertario, a pesar de haber conseguido una desaceleración de la inflación. Según la autora, “el principal problema es la falta de confianza de los inversores en el peso, y esto es, al menos en parte, responsabilidad del propio Milei”.
La periodista repasó el contexto heredado: “En diciembre de 2023, el gobierno de Milei recibió un tipo de cambio fijo extremadamente sobrevaluado de 400 pesos por dólar. Su equipo devaluó el tipo de cambio a 800 pesos, pero lo mantuvo por encima del valor de mercado”.
Luego agregó: “Peor aún, el Banco Central anunció un tipo de cambio móvil mensual del 2% mientras la inflación seguía subiendo. Así, la sobrevaluación empeoró”.
En otro tramo, O’Grady cuestionó los controles de capital y la intervención del Banco Central, al que acusó de “vender sus escasos dólares para defender un peso débil”.
También señaló que la Argentina se está quedando sin reservas, lo que podría acelerar un nuevo ajuste cambiario.
“Ahora que la Argentina se está quedando sin dólares, el Sr. Bessent está de guardia. Cuántos dólares más gastará la Argentina hasta que admita que el peso necesita otra devaluación es una incógnita”, escribió.
La nota concluyó que un buen resultado electoral de La Libertad Avanza podría restaurar la confianza en el Gobierno de Milei, aunque aclaró que eso no bastará para frenar la caída del peso.
“Es poco probable que revierta la caída del peso. Para ello, la Argentina necesita un nuevo régimen monetario”, sentenció O’Grady.
De esta manera, The Wall Street Journal advirtió que, tras los comicios, el país enfrentará una nueva etapa de tensiones cambiarias, en la que el respaldo financiero de Estados Unidos difícilmente alcance para evitar una devaluación inminente.
