 ARCA: las medidas para quienes tienen deudas y quieren regularizar la situación

En el marco de la crisis actual, muchas personas buscan ponerse al día con sus deudas, y por eso la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció dos nuevas medidas para facilitar la regularización. Según lo publicado en el Boletín Oficial, la ex AFIP amplió los plazos y modificó las condiciones del régimen de facilidades de pago.