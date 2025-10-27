MinutoUno

ARCA: las medidas para quienes tienen deudas y quieren regularizar la situación

El organismo apunta a facilitar que un mayor número de contribuyentes pueda ponerse al día con las deudas pendientes ante la ex AFIP.

En el marco de la crisis actual, muchas personas buscan ponerse al día con sus deudas, y por eso la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció dos nuevas medidas para facilitar la regularización. Según lo publicado en el Boletín Oficial, la ex AFIP amplió los plazos y modificó las condiciones del régimen de facilidades de pago.

Por un lado, se extendió hasta el 31 de agosto de 2025 el plazo para adherirse al plan de regularización y se redujo el anticipo obligatorio del 15 al 5 por ciento, además de ajustar el número máximo de cuotas mensuales de 60 a 35.

Estas medidas, que entrarán en vigencia el 3 de noviembre de 2025, buscan brindar más oportunidades a los contribuyentes, con beneficios diferenciados según cada categoría.

Las deudas que se pueden regularizar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el alcance del plan de facilidades de pago para que más contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales y aduaneras.

Este esquema permite incluir distintos tipos de deudas, siempre que estén vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, inclusive. A continuación, el detalle de las obligaciones que pueden regularizarse:

  • Obligaciones impositivas y de seguridad social, junto con sus intereses y accesorios.
  • Retenciones y percepciones impositivas.
  • Obligaciones aduaneras relacionadas con tributos a la importación o exportación.
  • Liquidaciones de tributos incluidas en procedimientos por infracciones, según el Código Aduanero.
Podrán adherirse todos los contribuyentes, aunque las condiciones y beneficios varían según el tipo de sujeto:

  • Sucesiones indivisas, micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y sector salud: obtienen mayores beneficios, con pagos iniciales más bajos y mayor cantidad de cuotas.
  • Medianas empresas (tramos 1 y 2, excepto personas humanas y sucesiones indivisas): acceden a condiciones intermedias, con cuotas reducidas y anticipos más altos.
  • Resto de los contribuyentes: cuentan con beneficios más limitados, pero igualmente pueden regularizar sus deudas con el fisco.
