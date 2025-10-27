El contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas provocó euforia en los mercados

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

“En materia cambiaria vamos camino a una sobrerreacción que solo podrá frenarla el Gobierno si es que decide salir a comprar dólares para ponerle un piso al tipo de cambio en estas próximas jornadas", vaticinan desde la consultora económica 1816. Para los analistas, entre la fuerza de la noticia de las elecciones y por el hecho de que el mercado llegó a la votación muy dolarizado, la falta de liquidez “será total” a menos que el Banco Central se ponga a imprimir pesos en las próximas jornadas.