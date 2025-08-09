Todos los descuentos con Cuenta DNI en agosto 2025

Esto significa que ahora también se podrá aprovechar el reintegro en farmacias, pet shops, ferreterías, bicicleterías, librerías comerciales y más. Además, el tope de reintegro se duplica: pasa de $2.000 a $4.000 por semana, lo que permite alcanzar un ahorro mensual de hasta $16.000, en lugar de los $8.000 que regían hasta ahora.