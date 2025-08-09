Todos los descuentos con Cuenta DNI en agosto 2025
Renueva sus promociones con más descuentos, reintegros ampliados y nuevos rubros incluidos. Los viernes, el beneficio del 20% se extiende a todos los comercios, el tope semanal sube a $4.000 y se suman jornadas especiales en carnicerías y granjas.
La billetera digital del Banco Provincia comienza agosto con importantes novedades para sus usuarios. A partir de este mes, el beneficio de los viernes en comercios de alimentos se extiende a todos los rubros, lo que amplía considerablemente las opciones para acceder a descuentos.
Esto significa que ahora también se podrá aprovechar el reintegro en farmacias, pet shops, ferreterías, bicicleterías, librerías comerciales y más. Además, el tope de reintegro se duplica: pasa de $2.000 a $4.000 por semana, lo que permite alcanzar un ahorro mensual de hasta $16.000, en lugar de los $8.000 que regían hasta ahora.
Días especiales y promociones vigentes con Cuenta DNI
Otra novedad destacada es que durante agosto habrá dos jornadas especiales con descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, programadas para los sábados 9 y 23. A estos beneficios se suman los que se mantienen vigentes desde julio, como los descuentos en garrafas, librerías y promociones en supermercados.
A continuación, los principales beneficios de agosto, detallados con los montos necesarios para alcanzar el tope de reintegro:
-
Comercios de cercanía (todos los rubros):
20% de descuento todos los viernes de agosto, con un tope de $4.000 por persona por semana. Para alcanzar ese tope, se deben realizar compras por $20.000 semanales.
Garrafas:
40% de descuento todos los días, válido para compra y recarga. Tope de $12.000 por mes, lo que equivale a un consumo mensual de $30.000.
Especial librerías:
10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.
Comercios de cercanía (no alimentos):
Posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.
Además de las promociones mensuales, Cuenta DNI lanza descuentos sorpresa en rubros específicos, ofrece beneficios especiales como entradas para eventos y shows musicales, y continúa ampliando sus funcionalidades.
Además de funcionar como medio de pago, la aplicación del Banco Provincia permite gestionar préstamos y, próximamente, ofrecerá la opción de realizar inversiones desde el celular.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario