Becas Progresar: cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio

La modalidad de inscripción

La inscripción para las Becas Progresar se realiza de manera online desde la página oficial y es fundamental tener un usuario activo en Mi Argentina.

Además, el pago del organismo se depositará únicamente en cuentas o billeteras virtuales a nombre del beneficiario, motivo por el cual es importante anotar un CBU o CVU propio. Por otro lado, el ingreso mensual familiar no debe superar los $966.000, que es el equivalente a tres salarios mínimos actuales.