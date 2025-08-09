Becas Progresar: cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio
Este apoyo está destinado para que los jóvenes puedan terminar sus estudios. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cumple un rol clave al ayudar con diferentes prestaciones a las familias más vulnerables. Algunas de las asignaciones sociales más destacadas son la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, el programa Potenciar Trabajo y las Becas Progresar, destinadas a fomentar la educación en jóvenes con menos recursos.
Si bien las inscripciones para el programa Progresar Obligatorio se abrieron el pasado 4 de agosto, quienes quieran postularse a Progresar Superior podrán hacerlo desde el 18 del corriente mes hasta el 5 de septiembre. Además, el programa de Progresar Trabajo ya está en marcha y estará disponible hasta el 30 de noviembre.
Los requisitos para la inscripción en agosto
Progresar Obligatorio
- Tener entre 16 y 24 años.
- Ser argentino de nacimiento o naturalizado, y vivir legalmente en el país hace al menos dos años.
- Estar estudiando en una escuela o instituto reconocido.
- No tener materias pendientes al final del año.
- Que los ingresos de la familia no superen los $966.000.
- Tener una cuenta bancaria propia (CBU o CVU).
Progresar Superior
- Los solicitantes deben tener entre 17 y 24 años, aunque su están estudiando el límite se extiende hasta 30.
- Para quienes estudian enfermería, no hay límite de edad.
- Tienen que estar regularmente anotado en una universidad o instituto público.
- Haber terminado el secundario sin materias pendientes.
- Cumplir con los requisitos académicos solicitados.
- Tener una cuenta bancaria o billetera virtual a tu nombre.
Progresar Trabajo
- Tener entre 18 y 24 años, pero se extiende hasta 35 en caso de vulnerabilidad o hijos a cargo.
- Estar haciendo un curso de formación profesional reconocido por el Inet y considerado clave por el CoNETyP.
- No superar el tope de ingresos, que es tres salarios mínimos.
- Tener y pasar un CBU o CVU a nombre propio.
La modalidad de inscripción
La inscripción para las Becas Progresar se realiza de manera online desde la página oficial y es fundamental tener un usuario activo en Mi Argentina.
Además, el pago del organismo se depositará únicamente en cuentas o billeteras virtuales a nombre del beneficiario, motivo por el cual es importante anotar un CBU o CVU propio. Por otro lado, el ingreso mensual familiar no debe superar los $966.000, que es el equivalente a tres salarios mínimos actuales.
