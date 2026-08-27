Uno a uno, los nuevos descuentos en supermercados y farmacias para jubilados de ANSES

Cómo funcionan los Beneficios ANSES para jubilados

El programa Beneficios Capital Humano ANSES cuenta hoy con más de 7.000 comercios y cerca de 12.000 puntos de venta repartidos en todo el territorio nacional.

Los porcentajes de bonificación varían según cada establecimiento y la promoción activa: se aplican rebajas desde el 10 % en supermercados (frecuentemente sin tope de devolución) y de hasta el 20 % en perfumería y artículos de limpieza.

Para acceder a la modalidad de reintegro, es imprescindible abonar con el medio de pago establecido, que en la mayoría de los casos es la tarjeta de débito asociada a la prestación previsional.

Los jubilados pueden sumar las promociones específicas que otorgan las entidades financieras donde perciben sus ingresos. A través del sitio web oficial del organismo es posible revisar la oferta de bancos como Nación, Provincia, Supervielle, Macro, Ciudad, Columbia, Comafi, Credicoop, Chubut y Bancor (Córdoba). Estos esquemas bancarios funcionan de manera independiente y brindan beneficios adicionales que incluyen reintegros, porcentajes diferenciales y opciones de financiamiento en cuotas sin interés.