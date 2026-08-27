Uno a uno, los nuevos descuentos en supermercados y farmacias para jubilados de ANSES
Las cadenas ofrecen rebajas de hasta el 15% en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
El programa Beneficios Capital Humano ANSES permite a los jubilados y pensionados obtener ventajas en consumos cotidianos. La propuesta reúne a más de 7.000 comercios adheridos y alrededor de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas localidades del país.
Entre los rubros alcanzados se encuentran supermercados, farmacias, perfumerías y ópticas, entre otros. Esto permite aplicar los beneficios sobre productos de alimentación, medicamentos, artículos de higiene y otros gastos que forman parte del presupuesto mensual de los adultos mayores.
Algunas promociones se descuentan directamente al momento de pagar, mientras que otras funcionan mediante un reintegro posterior. Por eso, antes de concretar una compra conviene verificar cómo se acredita el beneficio y si existe un límite de devolución.
Cómo funcionan los Beneficios ANSES para jubilados
El programa Beneficios Capital Humano ANSES cuenta hoy con más de 7.000 comercios y cerca de 12.000 puntos de venta repartidos en todo el territorio nacional.
Los porcentajes de bonificación varían según cada establecimiento y la promoción activa: se aplican rebajas desde el 10 % en supermercados (frecuentemente sin tope de devolución) y de hasta el 20 % en perfumería y artículos de limpieza.
Para acceder a la modalidad de reintegro, es imprescindible abonar con el medio de pago establecido, que en la mayoría de los casos es la tarjeta de débito asociada a la prestación previsional.
Los jubilados pueden sumar las promociones específicas que otorgan las entidades financieras donde perciben sus ingresos. A través del sitio web oficial del organismo es posible revisar la oferta de bancos como Nación, Provincia, Supervielle, Macro, Ciudad, Columbia, Comafi, Credicoop, Chubut y Bancor (Córdoba). Estos esquemas bancarios funcionan de manera independiente y brindan beneficios adicionales que incluyen reintegros, porcentajes diferenciales y opciones de financiamiento en cuotas sin interés.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario