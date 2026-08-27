Redes Sociales: tras recomendar no pagar deudas, la joven que debe $15 millones hizo su descargo

En su descargo, enfatizó que su situación se debió a la imposibilidad de afrontar los pagos: “No la pagué por el simplemente hecho de que no podía pagarla”.

Y reconoció: “Soy igual de trabajadora que ustedes, que se la mamó, que fui responsable y la cagué.

Valentina también recordó que tuvo que enfrentar amenazas y presiones vinculadas a su deuda. “Si esto fuera al revés y a vos te están llamando amenazándote y estás llorando como yo en su momento lo estuve, porque ya sentí la culpa y ya estuve desinformada y recibí diez mil amenazas, si ustedes estuvieran pasando por lo mismo, creo que les hubiera gustado escuchar mi video para saber su manera de actuar a los bancos para no cometer los mismos errores”.

Por último, Valentina sostuvo que su intención fue compartir su caso con honestidad y sin intención de incidir en el comportamiento de otros usuarios. “Yo estoy contando mi situación y estoy contando lo que pase siendo totalmente sincera”, concluyó.

Familias endeudadas

Al 30 de junio pasado 20.958.964 argentinos arrastraban algún tipo de deuda con bancos, billeteras virtuales y otras entidades no financieras proveedoras de crédito. De ellas 5.912.317 ya se encontraban en situación de mora. Con la morosidad en niveles récord, y Javier Milei y Luis Caputo negando el drama de millones de familias y decididos a no ofrecer respuesta alguna, comenzaron a proliferar en redes sociales pretendidos influencers con falsas soluciones que no hacen más agravar el ya complejo problema.

Tal fue el caso de Valentina, una joven que se volvió viral en los últimos días y que muy livianamente y haciendo gala sin ponerse colorada de su evidente ignorancia recomienda a los deudores "no pagar, no pasa nada".

"Debo más de 15 millones de tarjeta" contó la joven en el inicio de un video de casi 6 minutos que publicó en sus redes sociales y en el que insólitamente cree tener la respuesta al problema de millones de familias endeudadas.

Creyendo que sabe más que los bancos y que los estudios jurídicos que compran deudas para después cobrarselas mientras se siguen acumulando intereses, desde la más absoluta irresponsabilidad esta joven recomendó: "sé que muchos están en la misma situación. Gente, no la paguen".

Y pasó luego a "dar cátedra". "Les voy a contar lo que sucede cuando no las pagan. Todo esto lo hablo desde el conocimiento de que hablé con abogados, si me equivoco en algo puede ser. Yo le debo al Santander, al BBVA, al Banco Macro y a Tarjeta Naranja".

"Les voy a explicar el paso a paso de lo que hacen los bancos cuando empezás a deber plata. Lo primero que hacen es llamarte, cuando les decís que no podés pagar lo que hacen si evaluan que no vas a abonar nada, lo que hacen es venderlo (la deuda) a un estudio jurídico", explicó, cosa que es cierto.

Y siguió: "y ahí viene la parte donde el estudio jurídico te empieza a enfermar la cabeza. Te empiezan a llamar. Vos les decís que no, que no la podés abonar (la deuda). Son varios llamados y mensajes de WhatsApp hasta que empiezan las amenazas. Me llamó la abogada. Vos decís que no y te empiezan a amenazar con un allanamiento en tu casa. ¿Qué casa? si yo vivo con mi mamá".

"Yo no quiero pagar", insistió y aseguró livianamente "no vale la pena pagar". Lo que no dice la fallida influencer financiera es que mientras juega a hacerse la dura ante sus acreedores su deuda no para de crecer a un ritmo exponencial porque ni siquiera entiende lo que es un interés compuesto y asegura que un 1% de interés diario es un interés anual de 365% cuando en realidad es de 3.678%.

Luego asegura que "cada 3 o 5 años caduca tu deuda, quedas en el veraz, pero caducan ya no tenés que pagar ese monto". Es verdad que las deudas con las tarjetas de crédito caducan a los tres años y las que se tienen con los bancos a los cinco años. Esto no significa que la deuda desaparece, significa que las tarjetas de crédito y los bancos tienen ese plazo para hacer el reclamo judicial en caso de incumplimiento. Si en ese plazo no iniciaron una demanda judicial ya no pueden seguir reclamando el pago de la deuda. Iniciado el proceso judicial será el juez el que defina tu futuro.

Y no tiene en cuenta las consecuencias de caer en esta situación y estar en el veraz. Por ejemplo ningún banco o entidad financiera tradicional te otorgará otra vez préstamos personales, créditos prendarios para autos ni créditos hipotecarios., te denegarán la apertura de nuevas tarjetas de crédito, encontrarpas serias trabas para alquilar una vivienda a menos que lo hagas a un dueño directo que no chequee tu historial financiero y crediticio, cosa que sí hacen las inmobiliarias, encontrarás dificultades para contratar servicios como empresas de telefonía móvil, tv por cable, internet etc al no contar con una tarjeta de crédito, al trabajar te podrían embargar parte del sueldo, entre otras cosas.

"Yo que tengo hace dos años las deudas con cuatro bancos... ya está, no me llegó ni media carta documento... ya está. Así que, nada chicos, no es el mejor consejo que les estoy dando, pero sé que hay muchas personas que les está pasando y se desesperan por pagar, tienen miedo que les pase las cosas con las que los amenazan. No pasa nada. Acá la voz de la experiencia. Así que nada, háganme caso", aseguró. Pero no, no está nada.