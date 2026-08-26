Los descuentos confirmados en supermercados en agosto
Quedaron ratificadas las rebajas en comercios de la provincia, con reintegros, beneficios semanales y ahorro adicional para jubilados.
La billetera digital del Banco Provincia (BAPRO), su popular Cuenta DNI, renueva todas sus ofertas y desde este 1° de agosto vuelve a ofrecer una amplia variedad de descuentos en supermercados de todo el territorio bonaerense.
La banca pública confirmó que la aplicación continuará ofreciendo durante agosto promociones en sucursales de conocidas cadenas y adelantó además que los beneficios se sumarán también a las ofertas en comercios de cercanía, ferias y mercados, librerías y farmacias, entre otros rubros.
Además, las personas que cobran jubilaciones y pensiones mediante BAPRO también podrán acceder a un ahorro adicional del 5%, que se combinará con las rebajas ofrecidas en cada supermercado.
Cuáles son los descuentos en supermercados con Cuenta DNI
La entidad oficializó un beneficio adicional para la clase pasiva. Los titulares de pensiones y jubilaciones que perciben sus haberes a través del banco dispondrán de una bonificación extra del 5%, acumulable con otras ofertas. La nómina para las grandes superficies se complementará de manera coordinada con las rebajas habituales en negocios de barrio, ferias populares, farmacias y librerías.
Los lunes, las tiendas Día ofrecen una rebaja del 10% en línea de caja sin ningún límite de devolución. Los martes, el mayorista Nini otorga un 15% de ahorro con un tope de reintegro de $20.000 por usuario. Por su parte, la cadena Toledo brinda ese mismo día un 15% de descuento sin techo de reintegro, cuya acreditación se realiza directamente dentro de los diez días hábiles.
Entre martes y miércoles, supermercados del interior bonaerense aplican un 15% para consumos superiores a $30.000, con tope semanal de $6.000. Los miércoles, Carrefour ofrece un 10% de rebaja inmediata sin límite, mientras que La Anónima exige un ticket mínimo de $25.000 para otorgar un 10% con tope de $5.000. Finalmente, los jueves es el turno de las sucursales de Chango Más, que disponen de un agresivo 20% de descuento instantáneo en el acto de pago sin tope de devolución para todos los clientes de la aplicación.
Más allá de los supermercados, la aplicación mantiene su fuerte presencia de reintegros en otros rubros esenciales de consumo diario. En comercios de cercanía rige un 20% de descuento de lunes a viernes, mientras que en ferias y mercados bonaerenses el beneficio trepa al 40% todos los días. También se destaca un 40% de ahorro en la compra de garrafas y rebajas del 25% en gastronomía durante los fines de semana. De esta forma, las familias pueden armar una ingeniería de gastos para maximizar su presupuesto mensual.
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