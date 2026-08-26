Los descuentos confirmados en supermercados en agosto.

Entre martes y miércoles, supermercados del interior bonaerense aplican un 15% para consumos superiores a $30.000, con tope semanal de $6.000. Los miércoles, Carrefour ofrece un 10% de rebaja inmediata sin límite, mientras que La Anónima exige un ticket mínimo de $25.000 para otorgar un 10% con tope de $5.000. Finalmente, los jueves es el turno de las sucursales de Chango Más, que disponen de un agresivo 20% de descuento instantáneo en el acto de pago sin tope de devolución para todos los clientes de la aplicación.

Más allá de los supermercados, la aplicación mantiene su fuerte presencia de reintegros en otros rubros esenciales de consumo diario. En comercios de cercanía rige un 20% de descuento de lunes a viernes, mientras que en ferias y mercados bonaerenses el beneficio trepa al 40% todos los días. También se destaca un 40% de ahorro en la compra de garrafas y rebajas del 25% en gastronomía durante los fines de semana. De esta forma, las familias pueden armar una ingeniería de gastos para maximizar su presupuesto mensual.