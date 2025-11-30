Uno por uno, todos los aumentos que llegan en diciembre
Son al menos seis los servicios que tienen aumentos previstos para el último mes del año, que van desde los alquileres hasta las prepagas.
Como casi siempre y en casi todo desde la asunción de Javier Milei a la Presidencia, brutalmente como en el inicio de su gestión o por goteo durante los últimos dos años, para diciembre se vienen nuevos aumentos, que van desde los alquileres hasta la telefonía, pasando por prepagas y transporte.
Al menos hay seis subas confirmadas para el mes entrante, para seguir enflaqueciendo los bolsillos de los argentinos, de por sí bastante escuálidos en el marco general de economía en recesión y empleo formal en retroceso.
De esta manera, y mientras el Gobierno continúa celebrando los índices de inflación, el poder adquisitivo de los argentinos sigue en baja con nuevos golpes al bolsillo para cerrar el 2025.
Los aumentos confirmados para diciembre
Alquileres
Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento de 28,67%, lo que representa una desaceleración con respecto a ajustes anteriores: en noviembre fue de 38%, en octubre de 46,1%, en septiembre de 50,3% y en agosto de 55,67%.
Como se sabe, los incrementos se calculan en función del índice que realiza el Banco Central y que contempla la variación de la inflación (según el INDEC) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
Boleto de colectivos en la Ciudad
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,3%, alcanzando valores de $593,27 para el boleto hasta 3 kilómetros; $660,91 hasta 6 kilómetros; $711,83 hasta 12 kilómetros, y $762,78 hasta 27 kilómetros de recorrido.
Pasaje del subte
En territorio porteño también subirá la tarifa del subte, con un pasaje que pasará a costar $1.207 en diciembre; el Premetro, en tanto, saldrá $422,36.
Boleto de colectivos en PBA
A partir del primer día de diciembre, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 14,4%, pasando a $655,61 el recorrido mínimo hasta 3 kilómetros; $730,42 hasta 6 kilómetros; $786,61 hasta 12 kilómetros, y $842,93 hasta 27 kilómetros. Vale advertir que las nuevas tarifas aplicarán en las líneas numeradas del 200 en adelante.
Telefonía
Según anticiparon las compañías de telefonía móvil, a partir de los primeros días de diciembre aplicarán un nuevo ajuste a sus tarifas, con un incremento llegará hasta 4%, según la operadora.
Prepagas
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 2,3% y 2,4% en diciembre, aplicando a los copagos, cuyos detalles pueden consultarse a través de la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
