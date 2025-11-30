Uno por uno, todos los aumentos que llegan en diciembre

Como se sabe, los incrementos se calculan en función del índice que realiza el Banco Central y que contempla la variación de la inflación (según el INDEC) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

alquileres

Boleto de colectivos en la Ciudad

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,3%, alcanzando valores de $593,27 para el boleto hasta 3 kilómetros; $660,91 hasta 6 kilómetros; $711,83 hasta 12 kilómetros, y $762,78 hasta 27 kilómetros de recorrido.

Pasaje del subte

En territorio porteño también subirá la tarifa del subte, con un pasaje que pasará a costar $1.207 en diciembre; el Premetro, en tanto, saldrá $422,36.

Boleto de colectivos en PBA

A partir del primer día de diciembre, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 14,4%, pasando a $655,61 el recorrido mínimo hasta 3 kilómetros; $730,42 hasta 6 kilómetros; $786,61 hasta 12 kilómetros, y $842,93 hasta 27 kilómetros. Vale advertir que las nuevas tarifas aplicarán en las líneas numeradas del 200 en adelante.

Telefonía

telefonia

Según anticiparon las compañías de telefonía móvil, a partir de los primeros días de diciembre aplicarán un nuevo ajuste a sus tarifas, con un incremento llegará hasta 4%, según la operadora.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 2,3% y 2,4% en diciembre, aplicando a los copagos, cuyos detalles pueden consultarse a través de la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).