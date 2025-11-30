Cuándo se estrenan los capítulos 5, 6 y 7 de "Stranger Things", temporada 5, en Netflix
La icónica serie de ciencia ficción es un éxito mundial tras los primeros episodios de la primera parte, y los fans aguardan por nuevas entregas.
El estreno de la primera parte de la temporada final de "Stranger Things", con los primeros cuatro episodios del desenlace, generó un revuelo mundial, y los fans ya aguardan por las otras dos partes para conocer el cierre de una de las series más icónicas de Netflix.
A diferencia de entregas anteriores, pero como estila hacer la plataforma con otras producciones, el lanzamiento de la quinta y última temporada fue escalonado y dividido en tres partes. De momento, solo está disponible la primera.
Será la última vez que Hawkins reciba un lanzamiento de este calibre, con estrenos programados estratégicamente para coincidir con fechas festivas en Estados Unidos.
La temporada 5 tendrá ocho episodios, pero con duraciones muy superiores a las de entregas anteriores. Millie Bobby Brown ya había adelantado que “cada capítulo será el equivalente a una película”, algo que Netflix confirmó al revelar los tiempos de cada uno.
Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada final de "Stranger Things"
Después de una extensa espera y con la expectativa en su punto más alto, "Stranger Things" volvió a Netflix con su temporada final.
Las fechas confirmadas por Netflix:
- Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, desde las 22 horas.
- Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, desde las 22 horas.
- Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre, desde las 22 horas.
De qué trata la temporada final de "Stranger Things"
La trama de "Stranger Things" 5 se sitúa en el otoño de 1987, con Hawkins sumida en las consecuencias de los portales interdimensionales abiertos en la cuarta temporada. El grupo protagonista vuelve a unirse para encontrar a Vecna y detenerlo antes de que desate un daño irreversible.
Mientras su paradero continúa desconocido, las autoridades militares declaran a la ciudad en cuarentena. Once permanece oculta, enfrentando una nueva persecución, y el aniversario de la desaparición de Will vuelve a encender las alarmas sobre una amenaza que podría ser la más peligrosa hasta ahora.
Con episodios de gran duración, un lanzamiento por etapas y un cierre cargado de tensión, la temporada 5 marcará el adiós definitivo a una de las series más influyentes del catálogo de Netflix.
