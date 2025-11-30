Cuándo se estrenan los capítulos 5, 6 y 7 de "Stranger Things", temporada 5, en Netflix

Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada final de "Stranger Things"

Después de una extensa espera y con la expectativa en su punto más alto, "Stranger Things" volvió a Netflix con su temporada final.

Las fechas confirmadas por Netflix:

Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, desde las 22 horas.

(episodios 1, 2, 3 y 4): Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, desde las 22 horas.

(episodios 5, 6 y 7): Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre, desde las 22 horas.

De qué trata la temporada final de "Stranger Things"

La trama de "Stranger Things" 5 se sitúa en el otoño de 1987, con Hawkins sumida en las consecuencias de los portales interdimensionales abiertos en la cuarta temporada. El grupo protagonista vuelve a unirse para encontrar a Vecna y detenerlo antes de que desate un daño irreversible.

Mientras su paradero continúa desconocido, las autoridades militares declaran a la ciudad en cuarentena. Once permanece oculta, enfrentando una nueva persecución, y el aniversario de la desaparición de Will vuelve a encender las alarmas sobre una amenaza que podría ser la más peligrosa hasta ahora.

Con episodios de gran duración, un lanzamiento por etapas y un cierre cargado de tensión, la temporada 5 marcará el adiós definitivo a una de las series más influyentes del catálogo de Netflix.