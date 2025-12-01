Aumentan las tarifas de transporte y peajes en la Ciudad y el AMBA

$658,44 para tramos de 0 a 3 km

$733,50 entre 3 y 6 km

$790 entre 6 y 12 km

$846,57 entre 12 y 27 km

Además, continúa vigente otra diferencia dentro del AMBA: las líneas de jurisdicción nacional, que tuvieron una actualización a mediados de noviembre, mantienen un boleto mínimo de $494,83, lo que generará tres esquemas tarifarios distintos en el mismo conglomerado urbano.

Aumenta el boleto del subte

subte b

El subte de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a actualizar su tarifa en diciembre. Desde este lunes, cada viaje pasó a costar $1.206, en el marco del esquema de aumentos progresivos que el Gobierno porteño viene implementando desde mediados de año. El Premetro, en tanto, saldrá $422,36.