Aumentan las tarifas de transporte y peajes en la Ciudad y el AMBA
A partir de este lunes rigen nuevas subas para el transporte con incrementos de entre el 4,3% y el 10%.
Desde este lunes 1 de diciembre comenzaron a regir nuevas tarifas para los principales medios de transporte en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los incrementos, que oscilan entre el 4,3% y el 10%, alcanzan a colectivos, subtes y peajes, y se suman a los ajustes que ya se habían aplicado a lo largo del año.
Aumentan los peajes en las autopistas de la Ciudad
Las autopistas que dependen del gobierno porteño aplicaron una suba que impacta en los valores de hora pico. Para autos, las nuevas tarifas quedaron de la siguiente manera:
- $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo.
- $2.042,38 en la autopista Illia.
Estas variaciones se aplican en los momentos de mayor circulación y representan un incremento significativo para quienes utilizan diariamente estas vías de acceso.
Nuevos valores del boleto de colectivo en el AMBA
El transporte público de pasajeros también incorpora aumentos. En el caso de las líneas de colectivos de jurisdicción porteña, que son 30 en total, las tarifas quedan organizadas por tramo:
- $593,52 para trayectos de 0 a 3 km
- $659,50 entre 3 y 6 km
- $710,31 entre 6 y 12 km
- $761,15 entre 12 y 27 km
En paralelo, los colectivos de la provincia de Buenos Aires aplicaron un incremento del 14,8%, lo que determina los siguientes valores:
- $658,44 para tramos de 0 a 3 km
- $733,50 entre 3 y 6 km
- $790 entre 6 y 12 km
- $846,57 entre 12 y 27 km
Además, continúa vigente otra diferencia dentro del AMBA: las líneas de jurisdicción nacional, que tuvieron una actualización a mediados de noviembre, mantienen un boleto mínimo de $494,83, lo que generará tres esquemas tarifarios distintos en el mismo conglomerado urbano.
Aumenta el boleto del subte
El subte de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a actualizar su tarifa en diciembre. Desde este lunes, cada viaje pasó a costar $1.206, en el marco del esquema de aumentos progresivos que el Gobierno porteño viene implementando desde mediados de año. El Premetro, en tanto, saldrá $422,36.
