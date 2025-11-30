Patricia Bullrich formalizó su renuncia en Seguridad para defender "las reformas que el país necesita"
La ministra saliente difundió este domingo una carta, con la que hizo oficial su salida de la cartera para asumir como senadora.
La senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich formalizó su salida del Poder Ejecutivo mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, con la que presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional.
La salida de la ahora exfuncionaria se hará efectiva a partir de este lunes 1° de diciembre de 2025.
La comunicación, difundida por Bullrich en sus redes sociales, se centró en el agradecimiento y el balance de su gestión. "Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país", destacó.
Bullrich enfatizó que su nuevo rol en el Congreso, donde asumirá como senadora nacional el 10 de diciembre, será una continuación de su lucha política.
Al respecto, la exfuncionaria aseguró que desde allí seguirá defendiendo "las reformas que el país necesita" y los valores fundamentales de "instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.
La ministra saliente también deseó "el mayor de los éxitos" a su sucesora, Alejandra Monteoliva, a quien describió como la persona "capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país", destacando su "capacidad, experiencia y compromiso" para darle profundidad a la política de seguridad iniciada.
