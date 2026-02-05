Bono de $121.800 y posible aumento de sueldo para marzo: a quiénes les corresponde
El gremio de la construcción (UOCRA) cerró un acuerdo bimestral que incluye un bono. El 19 de febrero volverán a paritarias.
En el marco de las negociaciones paritarias, el sector de la Construcción (UOCRA) selló un acuerdo salarial que impactará en los bolsillos de los trabajadores durante febrero. El entendimiento contempla como punto destacado, el pago de un bono con sumas fijas no remunerativas que alcanzan los $121.800 para las categorías más altas.
Según lo firmado bajo los convenios colectivos 76/75 y 577/2010, en febrero se aplicará un incremento del 1,8% calculado sobre los salarios básicos de enero.
La escala de bonos por categoría
Además del porcentaje al básico, se abonarán sumas no remunerativas (bonos) que varían según la jerarquía del trabajador. Para la Zona A, los valores quedaron definidos de la siguiente manera:
Oficial Especializado: $121.800.
Oficial: $103.800.
Medio Oficial: $95.600.
Ayudante: $86.800.
Nueva reunión clave en febrero
El acuerdo deja abierta la puerta para una actualización inmediata. Las cámaras empresariales y el gremio fijaron una cláusula de revisión y volverán a reunirse el próximo 19 de febrero. El objetivo de este encuentro será negociar la pauta salarial correspondiente al mes de marzo, buscando no perder terreno frente a la inflación.
