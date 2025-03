YPF: jueza de Nueva York rechazó el pedido de anular el juicio

La fundación había solicitado a la jueza que anulara la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford y Eton Park, y que se investigara a los responsables de la nacionalización de la petrolera YPF.

La solicitud fue presentada el 17 de febrero pasado, y la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden para que las partes involucradas en el juicio se pronunciaran al respecto.

Preska subrayó que la presentación fuera del plazo de un año no es válida y citó el caso D'Amato contra Deutsche Bank. También mencionó el caso "Restor-A-Dent Dental Lab'ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc.", para señalar que el interés del solicitante debe ser directo y no remoto o contingente.

Por su parte, el director de Research for Traders, Darío Epstein, criticó a quienes habían prometido salvar los 16.000 millones de dólares, instándolos a actuar con humildad y guardar silencio. "El tema es serio, no debería ser utilizado con fines políticos", añadió.

Juicio contra Argentina por la expropiación de YPF

En 2023, Preska condenó al Estado argentino por la decisión en 2012 de expropiar a la española Repsol el 51 % de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.

El caso se inició en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.