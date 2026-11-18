En la antesala del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, Mario Seijas publicó en el portal IGN una reseña luego de más de 200 horas recorriendo Leónida en una PlayStation 5 Pro. El crítico no dudó en sentenciar la magnitud de la nueva obra de Rockstar Games: "Estamos ante uno de los lanzamientos más importantes de todos los tiempos".