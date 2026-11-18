El análisis de Mario Seijas en IGN del GTA VI: "Es un juego histórico"
Tras más de 200 horas de GTA VI, el crítico español destacó el nivel de detalle de Leónida, la IA de la policía y la relación entre Jason y Lucía.
En la antesala del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, Mario Seijas publicó en el portal IGN una reseña luego de más de 200 horas recorriendo Leónida en una PlayStation 5 Pro. El crítico no dudó en sentenciar la magnitud de la nueva obra de Rockstar Games: "Estamos ante uno de los lanzamientos más importantes de todos los tiempos".
Con la campaña principal completada en 117 horas y un progreso global del 90%, Seijas remarcó que el título logra sostener su atractivo gracias a una combinación inédita de realismo ambiental, mecánicas profundas y narrativa interactiva. "Es un juego histórico", añadió.
Las claves del análisis de GTA VI: romance, policías más inteligentes y mundo vivo
A lo largo de su extensa evaluación libre de spoilers, el especialista de IGN desglosó las principales innovaciones que diferencian a GTA VI de cualquier otro exponente del género de mundo abierto:
- La relación entre Jason y Lucía: por primera vez en la franquicia, el vínculo sentimental ocupa un rol central y dinámico. Las decisiones cotidianas —como preparar un café juntos, entrenar en el gimnasio, darse la mano o cooperar durante un atraco— fortalecen la pareja, mientras que las actitudes egoístas o infidelidades deterioran el lazo e impactan directamente en los múltiples finales de la historia.
- Policía metódica y perfil criminal: regresa el sistema de seis estrellas, pero las fuerzas de seguridad ya no aparecen por arte de magia; ahora evalúan la vestimenta, los registros de cámaras de vigilancia (que pueden destruirse para borrar rastros) y la identificación de vehículos. Además, actuar de manera sigilosa otorga un perfil "Profesional", mientras que la violencia indiscriminada lleva al personaje hacia un perfil psicópata.
- Un mapa vivo y NPC únicos: desde los pantanos del sur hasta el Monte Kalaga, cada bioma presenta fauna, iluminación y comportamiento social propios. Según el crítico, el gran salto generacional reside en los habitantes no jugables (NPC), que poseen fisonomías únicas y reaccionan de manera realista al entorno, sumado a cientos de eventos aleatorios que prácticamente no se repiten.
- Conducción, combustible y rendimiento técnico: robar autos de alta gama implica ahora lidiar con localizadores satelitales, el manejo varía drásticamente según el terreno y se incorpora la carga de combustible. En el apartado técnico, Seijas subrayó que pese a ejecutarse a 30 FPS en PS5 Pro, la estabilidad es absoluta y el despliegue visual resulta "prácticamente brujería".
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