El truco Nueva Zelanda para tener el GTA VI 16 horas antes que el lanzamiento oficial en Argentina
Debido al esquema de estreno regional escalonado los jugadores de PS5 y Xbox Series X|S pueden desbloquear el GTA VI desde las 8:00 de la mañana del miércoles.
Con el lanzamiento mundial de GTA VI (Grand Theft Auto VI) programado para este jueves 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, miles de jugadores ya aplican el famoso "truco Nueva Zelanda" para poder iniciar la aventura en Vice City 16 horas antes que el estreno oficial en la Argentina.
Esto es posible gracias a que Rockstar Games optó por un desbloqueo regional escalonado a las 00:00 horas (medianoche) de la hora local de cada territorio, en lugar de un lanzamiento global simultáneo. Dado que Nueva Zelanda opera bajo el huso horario UTC+13 (horario de verano en noviembre) y nuestro país se encuentra en UTC-3, existe una diferencia de 16 horas de adelanto: cuando en Auckland marca la medianoche del jueves 19, en territorio argentino son apenas las 8:00 de la mañana del miércoles 18 de noviembre.
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Cómo hacer el truco de Nueva Zelanda en Xbox Series X|S y PS5
El procedimiento para adelantar el acceso al título de Rockstar depende de la consola que utilice cada jugador, aunque en ambos casos resulta fundamental haber realizado previamente la predescarga (pre-load) del archivo completo de 212 GB:
- En Xbox Series X|S: es el método más sencillo y directo. Solo basta con ingresar a Configuración > Sistema > Idioma y ubicación, cambiar la ubicación de la consola a Nueva Zelanda y reiniciar el equipo para que la tienda habilite el inicio del juego de inmediato.
- En PlayStation 5: el sistema no permite modificar la región de una cuenta existente, por lo que para aplicar el truco es necesario crear una cuenta secundaria configurada con residencia en Nueva Zelanda y adquirir el título directamente desde esa PlayStation Store regional.
Una vez transcurrida la medianoche del jueves 19 en la Argentina (00:00 horas locales), el videojuego quedará habilitado de forma regular en todas las cuentas nacionales, tanto en consolas de nueva generación como a través de la nube mediante Xbox Cloud Gaming para usuarios de Xbox One.
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