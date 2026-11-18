Esto es posible gracias a que Rockstar Games optó por un desbloqueo regional escalonado a las 00:00 horas (medianoche) de la hora local de cada territorio, en lugar de un lanzamiento global simultáneo. Dado que Nueva Zelanda opera bajo el huso horario UTC+13 (horario de verano en noviembre) y nuestro país se encuentra en UTC-3, existe una diferencia de 16 horas de adelanto: cuando en Auckland marca la medianoche del jueves 19, en territorio argentino son apenas las 8:00 de la mañana del miércoles 18 de noviembre.