El bono de casi $600.000 que ANSES le otorgará a un grupo de beneficiarios: cómo acceder
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
AUH de ANSES: monto con aumento en mayo 2026
El incremento del 3,38% impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH. Según lo informado, el nuevo valor por hijo alcanza los $113.127,92, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $368.034,76. En la misma línea, la Asignación por Embarazo queda en $113.127,92.
ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Ese porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.
Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de mayo 2026
La Tarjeta Alimentar continúa como uno de los principales refuerzos para los titulares de AUH, aunque sus montos no se actualizan con la misma frecuencia que las asignaciones. Para mayo de 2026, se mantienen los siguientes valores:
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$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para quienes tienen tres hijos o más.
Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH, en la misma cuenta y en la misma fecha de cobro, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes pueden cobrar $562.999 en mayo 2026 con ANSES
En el caso de una familia con dos hijos, uno con discapacidad, el ingreso mensual se compone de la siguiente manera:
- Hijo con discapacidad (neto): $368.035,28
- Segundo hijo: $113.028,24
- Tarjeta Alimentar para dos hijos: $81.936
Total mensual:
368.035,28 + 113.028,24 + 81.936 = $562.999,52
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