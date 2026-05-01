El bono de casi $600.000 que ANSES le otorgará a un grupo de beneficiarios: cómo acceder

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de mayo 2026

La Tarjeta Alimentar continúa como uno de los principales refuerzos para los titulares de AUH, aunque sus montos no se actualizan con la misma frecuencia que las asignaciones. Para mayo de 2026, se mantienen los siguientes valores:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para quienes tienen tres hijos o más.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH, en la misma cuenta y en la misma fecha de cobro, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes pueden cobrar $562.999 en mayo 2026 con ANSES

En el caso de una familia con dos hijos, uno con discapacidad, el ingreso mensual se compone de la siguiente manera:

Hijo con discapacidad (neto): $368.035,28

Segundo hijo: $113.028,24

Tarjeta Alimentar para dos hijos: $81.936

Total mensual:

368.035,28 + 113.028,24 + 81.936 = $562.999,52