Pensiones ANSES: los montos confirmados para mayo 2026
Las Pensiones no Contributivas tendrán un incremento del 3,3% en el quinto mes del año. Además, el organismo dio a conocer el calendario de pagos. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya anunció cómo se pagarán las Pensiones No Contributivas (PNC) de mayo. El aumento será del 3,3%, calculado en base a la inflación de marzo según el IPC y en línea con la fórmula de movilidad vigente definida por la Resolución 349/2025.
Con este ajuste y la continuidad del bono de $70.000, los haberes se actualizarán para sostener el ingreso real de los beneficiarios. El calendario de pagos comenzará en la segunda semana del mes y se organizará, como es habitual, según la terminación del DNI.
Monto confirmado de las PNC de mayo 2026
El objetivo del refuerzo previsional es reforzar los ingresos de quienes cobran los haberes más bajos. Así quedaron definidas las pensiones con el bono de $70.000 incorporado:
- Pensiones por discapacidad y por edad avanzada: pasan a un haber base cercano a $275.221,87 y, con el adicional extraordinario, llegan a unos $345.221,87.
- Pensiones para madres con siete hijos: al equipararse con la mínima, se ubican en alrededor de $393.174,10 y, sumando el refuerzo, alcanzan aproximadamente $463.174,10.
PNC de ANSES: calendario de pagos de mayo 2026
El organismo confirmó que los pagos de las Pensiones No Contributivas comenzarán el lunes 11 de mayo. A continuación, el cronograma organizado según último digito del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo 2026.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo 2026.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo 2026.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo 2026.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo 2026.
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